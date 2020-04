Ce ne sont pas des dauphins à Venise, mais des ours qui marchent librement dans les rues d’une ville du Mexique

Les animaux retournent dans les lieux qui leur appartenaient

Bien que les nouvelles des cygnes ou des dauphins à Venise se soient révélées être de fausses nouvelles, des animaux ont été observés errant là où ils n’avaient jamais été vus auparavant. Alors que nous sommes tous en quarantaine, les histoires de personnes signalant des animaux dans leurs quartiers et leurs villes sont de plus en plus courantes, quelque chose qui semble incroyable aujourd’hui est de plus en plus courant.

Le cas le plus récent correspond à un ours qu’on pouvait voir marcher confortablement dans les rues d’une ville de l’État de Nuevo León, au Mexique. La vidéo est rapidement devenue virale sur Twitter.

Ce ne sont pas des cygnes à Venise mais ce sont des ours qui se promènent dans ma ville tranquille. # COVID19mx pic.twitter.com/WvJZjk2nk0

L’ours noir a été attrapé une nuit dans ce qui semble être sa recherche de nourriture. L’animal peut être vu “ inspectant ” les rues qui semblent complètement vides en raison de la quarantaine COVID-19.

Le fait a provoqué une vague de commentaires sur le réseau social. Alors que beaucoup prétendent que c’est quelque chose de totalement commun, D’autres affirment que c’est un fait jamais vu auparavant.

