“Ce n’est pas drôle”

L’après-midi du vendredi 21 février, “ Femmes et hommes et vice versa ” a publié son dernier épisode de la semaine spéciale sur “ l’île ”, où il était également possible de parler de la première de “ Survivors 2020 ” la veille. Dans le, Sofía Suescunt a eu l’occasion de coïncider avec Gloria Camila, ex-partenaire de son petit ami Kiko Jiménez, qui a dit que, le peu qu’elle connaissait d’elle, elle l’avait fait grâce à lui. Quelque chose à propos de ce que le couple pourrait parler sur le plateau et qui a provoqué un léger rifirrafe entre Suescun et Nagore Robles.

Nagore Robles et Sofía Suescun dans «Femmes et hommes et vice versa»

“Je n’ai jamais critiqué Sofia”, a déclaré Kiko, lorsque la présentatrice lui a demandé si elle avait mal parlé de son partenaire actuel lorsqu’elle était avec Gloria. “Il dit aussi qu’il n’a rien eu avec Barranco. Hier soir, précisément. Il dit qu’il le connaît à peine “, a déclaré Sofia, faisant référence à des rumeurs concernant une éventuelle relation entre la candidate de” Survivors 2020 “et Gloria. “Eh bien, et vous dites que vous n’avez rien eu avec Kiko Matamoros”, puis Nagore se lança, laissant échapper un petit rire.

Cependant, loin de la prendre pour une blague, Sofia a été très sérieuse lorsqu’elle a entendu les propos de la présentatrice, faisant référence aux rumeurs qui avaient circulé il y a des mois au sujet d’une éventuelle relation entre elle et le collaborateur de “ Save me ”. “Elle a parfaitement le droit de dire non”, a déclaré l’hôte. “Nagore, désolé, mais cela n’a plus de putain de grâce. Je le pense,” répondit Suescun, à quoi Robles la pressa d’être “prudente avec les jurons.”. “Déjà, mais il y a des choses qui ne se déroulent pas, comme celle-ci par exemple”, a déclaré Sofia sans ambages.

“Gloria était super”

Ce bref rifirrafe a pris fin avec l’intervention de Violeta, qui a recommandé à Nagore de se référer à Kiko comme “l’ex de Gloria” et non à elle comme “l’ex de Kiko”. “Gloria était super, Sofia aussi à sa place”, a déclaré Mangriñán, à propos de la rencontre entre les deux, avant de poursuivre Barranco, qui n’avait pas deviné que Gloria Camila était sur le plateau. “Je pense qu’il ne saurait pas que Gloria était là. Aucun de nous ne savait, c’était une nouveauté”, a défendu Nagore, après quoi Kiko s’est souvenu des images qui étaient apparues, dans lesquelles Barranco et son ex-partenaire pouvaient voir leurs fesses se toucher mutuellement “Cela lui est venu phénoménal, parce que de cette façon, alors qu’il trompait Gloria avec Sofia”Violeta a répondu à Jiménez. “C’est une réalité qui est là, qui se voit”, a expliqué le susdit.

