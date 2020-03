Ce n’est pas Jennifer Lopez, Kimberly Loaiza impressionne en vidéo | Instagram

Kimberly Loaiza a impressionné ses mignonnes dans Tiktok avec une danse dans le style de Jennifer López, qui était devenue un défi dans la célèbre application.

La mignonne plus âgée a enlevé ses chaussures et ses chaussettes et avec une tenue confortable, mais cela montrait que sa belle silhouette commençait à faire de son mieux.

Kim a dansé au rythme de l’anneau pour quand, une chanson que JLO a interprétée pendant le SuperBowl et à partir de là, elle est devenue une tendance.

Pour rendre la courte vidéo plus attrayante, il y avait cinq Kimberlys à l’écran et dans la description de la vidéo The Greater Cutie a demandé comment leurs clones dansaient.

Kim Loaiza et Juan de Dios Pantoja sont très actifs à Tiktok, avec lesquels ils cherchent à faire leur part pour que leurs followers restent à la maison en appréciant leur contenu.

Dans l’une de leurs plus récentes vidéos, le couple a fait une drôle de scène de jalousie alors que Kim a osé danser pour sa gentillesse lorsque Pantoja fait irruption sur l’écran et menace toute personne qui s’approche de lui.

Kimberly et Juan de Dios sont chez eux en quarantaine avec Kima et quelques amis les plus proches, demandant à leurs partisans de rester chez eux avant le Coronavirus.

