Ce n'est pas Michael Keaton: la dernière statue de "Bishoujo" de Kotobukiya évoque un jus de scarabée féminin

Ces dernières années, une entreprise japonaise Kotobukiya a apporté une poignée de personnages d'horreur emblématiques dans leur ligne de statues de «Bishoujo» (qui se traduit par «belle fille»). Oui, ils ont transformé les icônes de l'horreur masculine en personnages féminins, donnant le coup d'envoi à des gens comme Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees, Chucky, Pinhead et Ash Williams.

Ensuite, Tim Burton Beetlejuice obtient le traitement à l'échelle 1/7, avec la prise unique de Kotobukiya sur le personnage emblématique aux cheveux verts mesurant environ 8,5 pouces de hauteur.

La statue présente l'art de Shunya Yamashita, et les détails de la description:

«Beetlejuice peut être vue en train de limer ses ongles tout en s'appuyant contre la pierre tombale comme on peut le voir dans le film. La veste à rayures noires et blanches est sculptée comme un manteau et est finement sculptée jusqu'à la pointe du manteau. Les looks à la mode de Beetlejuice peuvent également être vus des multiples montres sur le poignet de Beetlejuice à la bague décorée d'une grosse pierre au centre! "

Le chiffre PVC sera publié en Juin 2020, vendu pour 110 $.

