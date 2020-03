Ce n’est pas possible! Billie Eilish est surprise à le faire sur le canapé avec son nouvel amour OMG!

Regardez ce que Billie Eilish fait avec son nouvel amour sur le canapé

Billie Eilish Pirate, plus connue sous le nom de Billie Eilish, est une auteure-compositrice-interprète américaine de 18 ans qui, depuis son plus jeune âge, a attiré l’attention de tous les médias pour sa façon d’être.

Curieusement, nous soulignons que depuis l’âge de 11 ans, Billie a écrit ses thèmes musicaux et, pour développer davantage sa voix, elle s’est inscrite dans plusieurs chorales professionnelles.

L’une des choses qui caractérise Billie Eilish est ses vêtements larges habituels puisqu’elle n’a jamais aimé porter des vêtements caoutchoutés sur le corps, nous ne connaissons toujours pas la raison parce que la seule chose qu’elle a commentée sur ses vêtements est que la robe large la fait se sentir beaucoup plus à l’aise.

Récemment, nous avons regardé une vidéo qui a surpris tous ses fans car nous pouvons voir Billie Eilish assise sur un canapé avec son nouvel amour, un animal magnifique et extravagant.

Parmi les commentaires, nous soulignons: “Bien que vous sembliez être une femme forte et sans sentiments, cela montre que vous êtes très sensible et aimante, nous vous aimons beaucoup, salutations du Chili.”

