Ce n’est pas possible! JLO nous montre l’amour de sa vie en faisant ça. Comme c’est romantique!

La chanteuse surprend tous ses fans après avoir posté cette vidéo.

2 mars 2020

Jennifer López est sans aucun doute l’une des figures les plus importantes de cette époque, car elle a démontré au fil des ans son grand talent et son professionnalisme en matière de chant, de danse ou de comédie.

JLO est tombé amoureux de tout le monde avec son style unique et simple, car des chansons comme “On the floor”, “The ring”, “Jenny from the block” et “Do not love me”, ont été enregistrées dans l’esprit et le cœur de des milliers de personnes.

Récemment, en enquêtant un peu sur leurs réseaux sociaux, nous avons découvert une vidéo très émotionnelle sur leur compte Instagram, dans laquelle l’artiste peut être vue en train de partager très dangereusement avec sa famille.

La belle chanteuse au moment de la publication a déclaré que le matériel audiovisuel citait: «Aimer et être aimé. C’est le bonheur. Vous rendez mon cœur si plein et je vous aime tellement. Joyeuse Saint Valentin! Macho, vous réalisez tous mes plus grands rêves !!! #Love #Family: @jasonbergh: Edith Piaf c’est l’amour ».

Cette vidéo est devenue très populaire sur les réseaux sociaux car jusqu’à présent, elle a la quantité incroyable de 7,3 millions de vues et des milliers de commentaires de ses fans.

.