Ce n’est pas possible! Karol G est prise dans son nouveau travail en quarantaine. Regardez sa réaction!

La chanteuse Karol G ne cesse d’innover dans son espace de travail

21 mars 2020 19 h 53

La Colombienne Karol G est sans aucun doute l’une des femmes les plus célèbres d’Amérique latine et depuis qu’elle a commencé sa carrière musicale, elle a gagné des followers sans s’arrêter, rappelons-nous que la chanteuse s’est fait connaître grâce à un programme de talent appelé facteur X.

Et depuis qu’il a commencé sa relation avec le chanteur Anuel AA, sa renommée a augmenté et l’artiste a un passé sombre, pour cette raison, des milliers de personnes ont critiqué Karol G parce qu’il ne semble pas juste qu’il partage une relation sentimentale avec quelqu’un qui visité la prison pendant un certain temps.

Récemment, nous avons observé sur instagram une vidéo qui a attiré beaucoup d’attention car nous pouvons clairement voir comment Karol G donne de petits cours sur ses nouveaux sujets.

Comment s’attendre à ce que sa dernière chanson “La tusa” se trouve dans l’explication parce que de nombreux pays d’Amérique latine ne connaissaient pas le sens du mot, mais Karol G a décidé de résoudre ce problème de la meilleure façon.

Parmi les commentaires que nous soulignons: “vous êtes une excellente dame, je vous aime, merci de faire connaître notre culture” “comme vous donnez des cours magnifiques”.

