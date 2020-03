!Ce n’est pas possible! Karol G imite Anuel AA dans un tel concert et il le fait

Karol G démontre une fois de plus le grand amour qu’il éprouve pour Anuel AA.

7 mars 2020 07:38

Le chanteur colombien Karol G est sans aucun doute l’une des plus grandes fiertés du pays sud-américain, car le chanteur a démontré à plusieurs reprises qu’il possède un talent unique.

Parmi les grandes productions musicales de cette belle colombienne, nous soulignons: “Maintenant, elle m’appelle”, “Souhaitez-moi bonne chance” et “Tusa”, qui sont devenus très populaires et ont conduit la carrière musicale de Karol G.

Cette fois, nous avons trouvé une vidéo sur le compte Instagram officiel d’Anuel AA, où vous pouvez regarder Karol G dans l’une de ses présentations danser comme son petit ami bien-aimé.

La vidéo dont nous avons parlé cite ce qui suit: “Mera woooo @karolg Jajajajajaja #ChinaChallenge”. Anuel AA a accompagné ce commentaire de plusieurs smileys souriants.

Comme prévu, cette vidéo est devenue virale sur Instagram et a provoqué des milliers de commentaires dont nous mettons en évidence: “Bellisima Mi Carol @karolg”, “I love you princess” et “How cute Anuel AA”.

.