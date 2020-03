Ce n’est pas possible! Lady Gaga a quitté Bradley Cooper pour ce papa millionnaire

La chanteuse et actrice américaine, oscarisée, Lady Gaga; Il a décidé de laisser derrière lui tout le drame de sa prétendue liaison avec Bradley Cooper pour dire oui à un beau milliardaire qu’il avait déjà baptisé comme son stupide amour.

8 mars 2020

La chanteuse et actrice américaine, oscarisée, Lady gaga; il a décidé de laisser derrière lui tout le drame de sa supposée romance avec Bradley Cooper pour dire oui à un beau milliardaire qu’il a déjà baptisé comme son stupide amour.

Il s’agit de l’entrepreneur Michael Polasky, qui a obtenu l’interprète de Bad Romance et Alejandro a décidé de donner à l’amour une nouvelle opportunité. Et c’est qu’une si belle femme ne peut pas céder au célibat.

Dans les réseaux sociaux, Lady Gaga a été très caramélisée avec Polasky, avec qui elle a une relation de plusieurs mois. Ce papa, qui n’a rien à voir avec le monde de l’artiste, semble la rendre très heureuse.

Polasky est PDG du groupe Parker, une association dédiée à l’organisation des entreprises de Sean Parker, l’un des fondateurs du réseau social le plus célèbre et le plus réussi au monde: Facebook.

Le formidable jeu qui a été découvert Lady Gaga est également directrice d’un Institut de recherche sur le cancer et sa fortune est estimée à plus de 264 millions de dollars. Une surprise le petit ami du chanteur!

