Ce n’est pas possible! Le pantalon moulant de Rosalía inquiète. Comment cela a-t-il été placé?

La charmante Rosalía était sur scène, mais le protagoniste était définitivement sa tenue fervente.

01 avril 20208: 22 h

À seulement 26 ans, Rosalia Elle a déjà réussi à se positionner comme l’une des chanteuses de musique urbaine les plus importantes du moment, sans tenir compte des différents genres que l’artiste gère.

Depuis le début de sa célébrité, Rosalia Elle n’a cessé de nous surprendre, et c’est sans aucun doute le talent de cette fille qui donne pour ça et plus encore. Pour preuve, vous pouvez écouter ses meilleures chansons du moment, telles que: “You x me, me x you”, “Badly” et “With height”.

Cette fois, le charmant Rosalia Il parvient à nous laisser tous stupéfaits, apparaissant sur scène avec une tenue caoutchoutée, qui révèle nombre de ses qualités.

Ce costume était bleu, et mon garçon était bien ajusté, en fait nous pouvons nous demander Avez-vous eu besoin d’aide pour le mettre? Nous ne savons pas, mais ce que nous savons, c’est que le corps du merveilleux chanteur est simplement une crise cardiaque!

Nous aimons voir des images similaires de Rosalia, c’est qu’on ne se lasse définitivement pas de l’apprécier.

.