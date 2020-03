Ce n’est pas possible! Maluma demande à Becky G un baiser et elle le nie publiquement

Cette vidéo est devenue super virale sur les réseaux sociaux.

7 mars 2020

Le chanteur colombien Maluma, a été caractérisé comme un très bel homme, avec de grands attributs masculins bien toniques et marqués. Mais bien sûr, cela ne garantit pas toujours que vous pouvez avoir la femme que vous voulez.

Pour sa part, la belle chanteuse américaine Becky G, ce n’est pas si facile à conquérir, car elle a été caractérisée comme une femme autonome et autonome et très difficile à convaincre comme le montre cette vidéo.

Récemment, une vidéo a été divulguée sur les réseaux sociaux, ce qui a un peu dérouté les fans des deux artistes, car on peut voir Maluma demander un baiser à Becky G.

Il est à noter que cette vidéo n’est qu’une partie d’un clip de la chanson “The answer”, l’audiovisuel est dans le compte Instagram officiel de la belle petite chanteuse Becky G.

La vidéo dont nous parlons cite: “Yaaaa disponible !! J’ai adoré collaborer avec mon grand ami @Maluma sur cette chanson et aussi travailler sur la vidéo qui cherche à briser les stéréotypes. #LaRespuesta a un message puissant et en même temps c’est très amusant! J’espère que cela contribuera à autonomiser de nombreuses femmes et à faire chanter et s’amuser tout le monde! Réalisé par @ danielduran4 !! Lien dans ma bio ».

