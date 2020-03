Ce n’est pas possible! Regardez ce que Sebastián Yatra fait à son manager, il est passé

Sebastián Obando Giraldo mieux connu sous le nom “Sebastrián Yatra”, est un artiste du moment qui a réussi à toucher la jeunesse de nombreux pays.

Le célèbre est né dans la ville de Medellin, en Colombie et dès son plus jeune âge, il savait que ce qu’il désirait le plus dans sa vie était de se consacrer à la musique, et ainsi de pouvoir partager son art apprécié avec le monde.

Le sens de l’humour de Sebastian Yatra Il est assez grand et il ne perd pas une occasion de rire à haute voix avec l’un de ses amis les plus proches.

Prendre une bouteille de la célèbre marque “Pepsi Cola”, Sebastian Yatra Il demande à son manager d’introduire des pilules appelées “Mentos”, et il effectue inconsciemment cette action, alors il finit par être complètement trempé dans la boisson.

Les deux ont ri d’une manière formidable, faisant beaucoup de ses adeptes se moquer en ce moment, et c’était définitivement très drôle.