Ce n’est pas possible! Regardez le nouveau travail de Belinda qui a surpris tout le monde OMG!

Belinda surprend tout le monde avec son nouvel emploi

05 avril 20209: 31 AM

Belinda est une actrice et chanteuse de 30 ans, qui est actuellement l’une des célébrités espagnoles les plus célèbres et les plus populaires du moment, c’est parce que sa carrière a beaucoup progressé ces dernières années, c’est pourquoi elle est toujours en vue de tout le monde.

La chanteuse n’a pas seulement été dédiée à la musique et au théâtre car cette fois, nous avons appris qu’elle se consacrerait également au monde des affaires tout comme la chanteuse Rihanna. Quelle coïncidence!

Tharaa Cosmetic est le nom qui portera la ligne de beauté et il sera complètement mexicain, et certains de ses produits en vedette seront le mascara, les palettes d’ombres à paupières, les bronzeurs, les rouges à lèvres et les fards à joues dans différentes nuances qui arriveront sur le marché pour mettre en valeur la beauté de la femme latine.

Pour cette raison, Belinda a posté de belles photos sur ses réseaux sociaux où l’on l’observe en utilisant les produits de sa ligne de maquillage, qui mettent en valeur sa beauté sans s’arrêter.

