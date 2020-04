Ce n’est pas possible! Regardez les tristes déclarations de J Balvin à propos de Maluma, pourquoi l’a-t-il fait?

J Balvin et Maluma sont toujours sur les lèvres de tout le monde, car les deux chanteurs portent le même style

15 avril 20205: 50 AM

J Balvin et Maluma sont quelques-uns des chanteurs colombiens qui ont le plus marqué le monde de la musique urbaine, car ils ont apporté tout leur talent et leur professionnalisme dans leurs œuvres musicales.

Cette fois, nous trouvons une vidéo où les deux chanteurs ont provoqué une grande controverse, car dans le même J Balvin demande à Maluma de cesser de s’habiller comme lui, et comme prévu, Maluma répond avec sarcasme.

Au début de la vidéo, il est précisé que le premier à publier une photo portant le gilet noir était Balvin, où il a ensuite commenté “quelqu’un pour dire à Maluma de ne pas me copier, de ne pas porter le même gilet, merci”, également dans le photo le chanteur portait un gilet noir et une chemise blanche.

Quelques minutes plus tard, Maluma publie une photo avec le même gilet noir sur ses réseaux sociaux, où il précise qu’il a été le premier à porter le gilet et encourage à son tour ses partisans à visiter son histoire et à voir qu’il portait le gilet bien avant J Balvin.

La vérité est que les deux chanteurs font souvent ce type de blagues, ce qui a suscité la controverse parmi leurs followers, car à plus d’une occasion les chanteurs se sont ressemblés, en plus les deux Colombiens sont devenus une référence dans la mode masculine .

