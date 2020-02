Ce n’est pas possible! Rosalia donne cette nouvelle passionnante à ses fans, ne la manquez pas!

L’espagnole du moment, Rosalia, a enfin donné cette nouvelle passionnante à ses followers, ils veulent en voir plus!

28 février 2020

Rosalia Elle fait partie des artistes qui se sont positionnés dans l’industrie comme l’un des grands révolutionnaires de la musique d’aujourd’hui, le travail acharné et constant de cette jeune femme l’a poussée très loin, son humilité est une autre caractéristique de cet espagnol.

Grâce à tous ces aspects positifs, le Rosalia en peu de temps, il a conquis de nombreux fans et de grandes célébrités, et l’interprète de «Con Altura» a remporté des Grammys simultanés, exactement six en une nuit, fou!

Maintenant le Rosalia Surprenez ses fans avec un aperçu de ce qui sera un documentaire sur sa vie, cette jeune fille de seulement 26 ans a beaucoup à dire et à partager.

“La Rosalía”, comme son nom sera le documentaire réalisé par Alfred Marroquín et produit par Taylor Ruso, ce qui est attendu sera un succès total.

L’avancée de l’audiovisuel nous a laissé en vouloir plus et, si ce n’est qu’une avancée, nous avons la sécurité que le voir complet ne nous décevra pas!

