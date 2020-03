Ce n’est pas possible! Thalia est devenue folle et crie comme ça pour que tout le monde puisse l’entendre OMG!

Thalia a laissé tous ses fans impressionnés par cette vidéo.

1 mars 202010: 02

Ariadna Thalía Sodi Miranda, mieux connue de tous simplement sous le nom de Thalía, est une chanteuse et actrice mexicaine qui s’est fait connaître pour ses incroyables productions télévisées et ses belles chansons.

Thalia ces dernières années est devenue très populaire sur les réseaux sociaux, car jusqu’à présent, seul son compte Instagram officiel a le nombre incroyable de 15,6 millions de followers et plus de 9 mille publications.

La chanteuse, d’autre part, a également une excellente réputation dans le domaine musical puisqu’à ce jour, elle a réussi à vendre plus de 25 millions d’albums et parmi ses chansons les plus célèbres, nous mettons en évidence “Who cares”, “I don’t Remember” et “Skin brune. “

Récemment, nous avons trouvé une vidéo sur le compte Instagram de la belle chanteuse où vous pouvez voir Thalia danser vêtue d’une belle robe dorée.

Le matériel audiovisuel dont nous parlons cite: «Vous m’avez déjà compris la vérité ou est-ce que votre hypocrisie ne vous quitte pas? Alors qu’en pensez-vous? … #seteacabademorirtupendeja #losientomucho #thaliarioroma @rioromamx ».

