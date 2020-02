Ce n’est pas possible! Vidéo: Marc Anthony vole un baiser à Maluma en plein concert

Tous deux sont des artistes de stature internationale et ont été impliqués dans une situation plutôt controversée après avoir divulgué cette vidéo sur les réseaux sociaux.

21 février 2020 07:43

Maluma est un artiste colombien qui s’est progressivement développé dans le monde artistique, se faisant connaître dans le monde entier comme l’un des styles de musique colombiens les plus talentueux et les plus modernes.

De son côté, l’auteur-compositeur-interprète portoricain Marco Antonio Muñiz, plus connu de tous sous le nom de “Salsa King Marc Anthony”, est de renommée internationale et connu pour avoir eu la chance d’être un couple de la célèbre chanteuse américaine Jennifer Lopez.

Ces deux grands artistes ont à plusieurs reprises partagé des plateformes ensemble et se sont avérés être plus que des collègues, des amis, mais récemment nous avons découvert une vidéo que peut-être très peu de fans ont vue.

Dans la vidéo, vous pouvez voir les 2 artistes partager la scène et aussi le bon moment où Marc Anthony s’approche du Colombien et de manière surprenante, met sa main sur sa bouche et lui donne un baiser très énergique, puis les deux continuent de chanter avec un total normalité

La vidéo a eu un grand impact sur leurs fans, car beaucoup prétendent que ce n’était qu’un geste entre amis et d’autres ont tiré des conclusions un peu folles, ce matériel audio visuel a été vu plus de 300 mille fois, en plus d’avoir plus de 2000 réactions des utilisateurs de ladite plateforme.

