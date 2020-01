Ce n’est pas possible! Voyez comment papa Yankee a réagi lorsque sa fille l’a présenté à son petit ami

La fille de papa Yankee tombe amoureuse de qui que ce soit

26 janvier 2020

Le chanteur Papa Yankee Il est sans aucun doute l’artiste du moment, car malgré son âge, il continue de sonner sans arrêt, et nous insistons sur l’âge du chanteur car actuellement tout le genre est très jeune.

Et c’est pourquoi Daddy Yankee n’est ni plus ni moins que la figure principale, car ils lui sont tous fidèles et il a partagé ses plus grands succès avec beaucoup d’entre eux. Récemment, la chanteuse a aidé l’artiste non-stop Natti Natasha, qui est nouvelle dans le genre.

Et au fil du temps sans attendre, l’artiste Daddy Yankee a une belle fille qui est une célébrité car, elle s’est fait connaître à travers les réseaux sociaux et c’est pourquoi on a récemment su que la jeune femme avait un amour .

Et c’est plus que suffisant pour que papa Yankee vive un traumatisme, car la fille de papa a grandi et est une femme, qui ne se lasse pas de partager une photo avec son petit-ami bien-aimé.

Dans son compte instagram, la jeune femme a placé «Bonne année pour tout le monde» Cette année, nous avons dit au revoir différemment… sans nos familles, mais nous nous sommes bien amusés et nous nous sommes vraiment amusés sans trop de bruit, sans beaucoup de monde et avec une nourriture riche Les Je souhaite beaucoup de santé et de bénédictions pour 2020 ».

