Ce n’est pas seulement dans l’orange! Voyez où vous pouvez vous nourrir avec de la vitamine C

Beaucoup de rhumes? Vous avez besoin de vitamine C! Vous n’aimez pas l’orange? Ne vous inquiétez pas, il existe des millions d’options supplémentaires pour acheter ce supplément dans votre corps.

7 février 2020 10 h 20

La vitamine C C’est un nutriment présent dans certains aliments.

Il sert d’antioxydant, en aidant à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres (produit, par exemple, de la fumée de cigarette, de la pollution de l’air et du rayonnement solaire ultraviolet).

En outre, il aide à produire du collagène, une protéine nécessaire à la cicatrisation des plaies; Il améliore l’absorption du fer présent dans les aliments d’origine végétale et contribue au bon fonctionnement du système immunitaire pour protéger l’organisme contre les maladies.

Au-delà de l’orange, comme votre famille vous l’a toujours dit, les fruits et légumes sont les meilleures sources de vitamine C. Ils peuvent être des agrumes (par exemple: oranges et pamplemousse / pamplemousse), d’autres fruits et légumes, comme le brocoli et les fraises et certains aliments et boissons enrichis de vitamine C.

Il existe également des suppléments de multivitamines qui contiennent de la vitamine C ou des suppléments là où seuls ceux-ci sont présents.

Il faut bien manger et avec lui, on se réfère à l’ingestion et à l’absorption de toutes les vitamines recommandées pour l’organisme. Maintenant, c’est parti!