“Ce n’était pas cool dans la journée”

Da Brat a récemment confirmé sa relation amoureuse avec Jesseca Dupart et a expliqué pourquoi elle avait décidé de ne pas parler de sa vie personnelle avant maintenant.



Après des décennies de rumeurs sur sa vie personnelle, Da Brat a récemment confirmé qu’elle était en couple avec le magnat de Miracle Drops, Jesseca Dupart. Le couple a partagé qu’ils ne cachaient pas nécessairement leur romance aux masses, mais pour la première fois, Da Brat a révélé des détails intimes de sa relation. Tout en parlant avec ses co-animateurs du Rickey Smiley Morning Show, Brat a déclaré qu’elle se retenait depuis si longtemps parce que lorsqu’elle est arrivée sur la scène, les gens n’étaient pas aussi acceptants qu’aujourd’hui.

“Je suppose que je devrais en dire quelque chose, car c’est la série sur laquelle je suis et tout le monde en parle”, a déclaré Da Brat. “J’ai toujours été un défenseur de la vie privée, à peu près pour protéger les intérêts de l’autre partie, parce que si vous n’êtes pas habitué à cette vie et à l’examen qui l’accompagne, cela peut vous briser. On m’a parlé pendant environ 20 ans, donc je suis un peu conditionné pour cela et mon armure est assez épaisse, j’ai donc appris quoi dire et quoi ne pas dire dans les batailles que je décide de choisir de combattre, ce que la plupart des fois je me tais et laisse les gens spéculer. “

“Je n’ai jamais rien confirmé parce que vous savez que dans les années 90, ce n’était pas cool à l’époque”, a-t-elle poursuivi. Brat a dit qu’elle était nerveuse parce qu’elle n’est pas très publique avec sa vie personnelle et c’est la première fois qu’elle parle de sa sexualité aussi ouvertement. “Mais quand tu es béni et que quelqu’un, quand tu ne cherchais même personne, t’aime comme tu n’as jamais été aimé auparavant, c’est comme une expérience complètement différente … Elle m’aime de mes follicules pileux jusqu’à mes ongles. Elle m’inspirer. Elle croit en moi. Elle me motive. Elle m’accepte pour qui je suis. Mon passé, mes défauts, mes erreurs. Nous pouvons parler de tout et de tout … et en plus, elle me gâte. ” Écoutez Da Brat parler de sa relation en détail ci-dessous.

