“Ce n’était pas juste pour Nia”

Il s’agissait d’un prix pour Nia pour avoir été choisie favorite la semaine précédente, mais la performance d’Estrella Morente dans ‘OT 2020’ était la plus commentée du Gala 6 pour des raisons très différentes. Sans respecter la chanson originale, les répétitions précédentes ou son compagnon, la cantaora n’a pas été marquée d’une allégation de protaurine avant de jouer “Retour“, un classique de Carlos Gardel. Un événement imprévu qui n’a pas plu aux fans, ni à l’organisation du programme.

Noemí Galera explique la controverse d’Estrella Morente dans ‘OT 2020’

Au cours du gala lui-même, Tinet Rubira a confirmé sur les réseaux sociaux que personne dans son équipe ne savait quoi que ce soit de ce “discours” alternatif. “Ce n’était ni convenu ni prévu. Dans aucun essai, il ne l’a fait. Cela a été une surprise pour tout le monde“, a reconnu le directeur de Gestmusic. Nia ne connaissait pas non plus les intentions de son partenaire artistique pendant une journée:” Il m’a dit qu’il allait se réchauffer, mais rien de plus “, a expliqué le Canary dans la revue du gala du matin.

Pour régler la question, Noemí Galera a donné des explications sur ce qui s’est passé dans ‘Aujourd’hui“:” Toutes les répétitions étaient différentes de la représentation. Nous avons demandé à Nia et elle nous a dit qu’elle allait se réchauffer, et cela s’est réchauffé, en effet, “Galera a ironisé puis critiqué la décision:”Il l’a fait en live sans prévenir personne et nous étions un peu quadrillés. Ça a un très mauvais goût pour Nia parce que c’était son temps, ce n’est pas juste pour elle surtout. “

Máximo Huerta a compris que “tout le monde peut avoir son opinion sur les taureaux”, ce à quoi Noemí Galera a répondu en le mettant en arrière-plan: “La conversation de Maialen a eu lieu il y a un mois. C’est une conversation qu’elle a avec ses camarades de classe à la maison, Il ne donne pas d’interview. C’est sur la chaîne YouTube, pas sur la chaîne, alors que Estrella a profité d’un programme en prime time pour faire un plaidoyer. Que chacun pense ce qu’il veut, mais il joue dans deux ligues différentes. ”

Galera a également expliqué que si l’intention du chanteur était de s’adresser à Maialen, il n’y avait aucun effet: “Elle n’a rien gardé parce qu’elle est enfermée depuis un mois et n’a rien su. Si je voulais lui répondre, la chaîne était fausse“La présentatrice voulait savoir si Morente pointait du doigt les candidats tout en chantant cet appel.” Elle pointe du doigt les candidats, oui. Je comprends qu’il s’adresse à elle parce que les autres n’en ont pas parlé “, a expliqué le directeur de l’Académie, se souvenant que” ce matin (lors de la revue de gala) ils n’étaient au courant de rien “.

Comme l’a rapporté le présentateur, Depuis «À partir d’aujourd’hui», ils ont essayé de contacter Morente, qui voyageait. Cependant, son environnement a assuré que le chanteur “ne veut pas grossir la controverse«Máximo Huerta a dit au revoir à Naomi avec une promesse de visiter l’Académie et un clin d’œil à sa brève carrière de ministre. .

L’origine de la controverse

Tout a commencé quand Maialen a décrit les toreros comme des “nazis” et des “psychopathes” pour avoir apprécié la souffrance d’un animal entre. Près d’un mois plus tard, le réseau public a répondu aux plaintes de “plus de 300 personnes et de la Fondation Lidia Bull” via son espace RTVE Respond. “Je ne peux pas imaginer ce qui se serait passé si ces insultes avaient été dirigées contre un autre groupe”, a déclaré Marcos Sanchidrián, un fan de la tauromachie.

Toñi Prieto, responsable du divertissement, a donné le visage expliquant que Maialen “étaient des opinions personnelles qui ont été réalisées spontanément dans la diffusion sur YouTube de l’émission. Des opinions que nous ne partageons pas. “Pour sa part, le” défenseur du public “a pris le nom de la Corporation:” Nous regrettons les insultes faites aux toreros “.

.