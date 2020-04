Ce n’était pas les vrais cheveux de Chris Hemsworth dans le premier film ‘Thor’

Les cheveux sont un élément important pour certains des super-héros de Marvel Cinematic Universe, même si seuls quelques-uns des hommes portaient leurs cheveux à la longueur des épaules. Thor est celui qui a porté ses cheveux le plus longtemps, en raison de la tradition nordique.

La plupart des fans ont supposé que lorsque Chris Hemsworth s’est présenté dans le rôle du Dieu du tonnerre, les cheveux longs étaient vraiment ses propres mèches. Il s’avère que cela n’a jamais été le cas, selon des sources officielles.

Plus tard, il a pris l’initiative et s’est rendu compte que l’utilisation de vrais cheveux était un meilleur plan pour plus de légitimité. Peut-être qu’Hemsworth inquiet de porter une perruque dans tous ses films Thor serait supposé comme un flic.

Chris Hemsworth | Don Arnold / WireImage / .

Chris Hemsworth a dit qu’il détestait porter la perruque Thor dans le premier film

Selon Hemsworth dans une vidéo de Entertainment Tonight et référencée sur Inverse, ce fut un changement bienvenu d’avoir Thor portant une coupe de cheveux courte à Ragnarok. Les cheveux courts étaient tous dus au fait que le personnage principal était un prisonnier via Grandmaster (Jeff Goldblum). Hemsworth a déclaré qu’il se sentait mieux de pouvoir filmer sans les extensions de cheveux lourdes.

Dans une interview vidéo ET, il a déclaré que mettre la perruque avait nécessité deux heures, ce qui semble un peu excessif. Là encore, pour le rendre parfait, il pourrait être compréhensible pourquoi cela prendrait du temps dans la salle de maquillage.

Devoir porter une telle chose dans des conditions probablement chaudes n’était clairement pas amusant. Peu importe si Hemsworth se trouve être australien où la chaleur est courante, porter une longue perruque dans un film tous les jours pendant des semaines n’est évidemment pas un pique-nique.

Cependant, les fans n’étaient pas contents de voir que Thor n’aurait pas ses serrures habituelles à Ragnarok. En guise de compromis, il arborait un tout autre look dans Fin du jeu tout en évitant à quoi il ressemblait auparavant.

Les fans devraient-ils donner une pause à Chris Hemsworth pour ne pas porter la perruque Thor?

Parce que Hemsworth est clairement contre le port de cette perruque, les fans pourraient avoir à lui donner une pause. Peu de gens le feront probablement, car ils se sont tous plaints du fait que Ragnarok ait enlevé l’apparence de la bande dessinée de Thor.

Oui, tous les puristes de Marvel veulent que le super-héros soit authentique plutôt que plus confortable pour l’acteur. Peut-être que leur point de vue est que, puisque l’acteur est payé des millions de dollars, ils doivent souffrir en portant les costumes et les cheveux.

Hemsworth réalise évidemment que deux heures sont un peu excessives pour jouer avec les cheveux de Thor. Espérons que le département des cheveux du MCU puisse trouver un moyen de lui faciliter la tâche, en particulier dans Love and Thunder à venir si nous revenons aux longues mèches.

Dans Fin du jeu, cependant, tout le monde a vu Thor regarder de moins en moins pour l’usure. Après avoir pris le blâme pour le claquement survenu dans Infinity War, Thor est devenu en surpoids, barbu et avec des cheveux emmêlés. Depuis qu’Hemsworth a développé son propre tube de bière, il était clair qu’il était capable de faire ce qu’il voulait tout en faisant de Thor un personnage complexe face au doute de soi.

Quel genre de cheveux Thor aura-t-il sur la route?

Personne ne sait encore quel type de cheveux Hemsworth portera sous le nom de Thor in Love and Thunder. Personne ne sait même si le personnage sera de retour à son ancien moi, même si Hemsworth est de nouveau déchiqueté pour le rôle.

Toutes les possibilités existent. Thor gardera les cheveux plus courts, car beaucoup commencent à s’habituer à Hemsworth en créant un nouveau look pour le personnage. Porter des cheveux plus courts pourrait être un signe de la propre croissance du personnage pour surmonter la maladie mentale. De plus, personne ne devrait oublier qu’il doit être conscient de vivre au 21e siècle quand tout le monde n’a pas les cheveux longs.

Si Hemsworth continue en quelque sorte avec le personnage de Thor, cependant, les fans peuvent demander un retour à son apparence dans le premier film. D’ici là, les extensions de cheveux peuvent être un complément rapide sans un million de retouches par les coiffeurs.