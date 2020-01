Ce pays: FOX Greenlights Jenny Bicks & Paul Feig Comedy Pilot

Ce pays: FOX donne le feu vert à Jenny Bicks et au pilote de comédie Paul Feig

FOX a donné une commande pilote pour Ce pays, une comédie basée sur la série BBC de Jenny Bicks (Sexe et la ville) et Paul Feig (Demoiselles d’honneur), La date limite a été confirmée.

CONNEXES: The Offenders: Amazon et la BBC font équipe sur le British Comedy-Drama

Ce pays est un faux documentaire d’une demi-heure inspiré du format scripté de la BBC Three, créé à l’origine par Daisy May Cooper et Charlie Cooper. L’émission suit la vie quotidienne des cousins ​​Kelly et Shrub Mallet, qui sont suivis par une équipe documentaire qui se rend dans une petite ville pour étudier les jeunes adultes et leurs préoccupations actuelles dans un environnement idiosyncratique. Le spectacle suit le couple alors qu’ils poursuivent leurs rêves, affrontent des défis et se battent pour une pizza surgelée.

Bicks rédigera et produira le projet à travers sa bannière Perkins Street Productions. Feig sera producteur exécutif et réalisateur. Les Coopers produiront également avec Angie Stephenson. Dan Magnante de Feigco Entertainment sera co-producteur exécutif avec Cathy Mathon et Rachel Mason comme producteurs.

CONNEXES: Exclusif: Paul Feig parle de monstres universels pour Dark Army!

Ce pays est une coproduction entre Lionsgate, Fox Entertainment, BBC Studios et Feigco Entertainment. Le projet fait partie des accords globaux de Bicks et Feig avec Lionsgate TV.