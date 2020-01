«Ce pays»: remake américain de la BBC – Fox Pilot Order, Paul Feig

HISTOIRES CONNEXES

Le patron des demoiselles d’honneur Paul Feig est à bord pour diriger et produire un remake de la série de comédie britannique This Country, qui vient de recevoir une commande de pilote chez Fox.

Rédigée par la créatrice de Men in Trees, Jenny Bicks, l’adaptation aux États-Unis est un faux documentaire d’une demi-heure centré sur «la vie quotidienne des cousins ​​Kelly et Shrub Mallet et leur environnement idiosyncratique», selon le journal officiel. L’émission «suivra les cousins ​​alors qu’ils poursuivent leurs rêves, affrontent des défis et se battent pour une pizza surgelée».

Les créateurs de la série originale Daisy May et Charlie Cooper (qui jouent les cousins ​​Kerry et Kurtan Mucklowe dans le programme BBC Three) serviront d’EP. Ils ne sont pas attachés à l’étoile.

La version britannique de This Country a été créée en février 2017 et a remporté le BAFTA de la meilleure comédie scénarisée en 2018. Le spectacle avait été renouvelé pour une troisième saison, qui devrait être présentée en 2020. Les saisons 1 et 2 sont disponibles pour stream Stateside sur Hulu.

Ce pays n’est pas la seule adaptation d’une comédie britannique en développement chez Fox. En septembre, il a été rapporté que le réseau avait remis une commande directe à Carla, un remake de la comédie de la BBC Miranda, qui devrait jouer Mayim Bialik de The Big Bang Theory (et compte son ancien co star Jim Parsons parmi ses EP).

