Ce personnage reviendra bientôt dans la série

Après le retour d’un personnage du passé à l’Hôpital général au début du mois, un personnage hérité revient également dans la série! L’émission est actuellement en cours de préemption en raison de la couverture politique, mais attendez-vous à un visage familier lorsque l’émission reviendra.

(L-R) Brooklyn Rae Silzer, Michelle Stafford, Scarlett Fernandez, James Patrick Stewart, Emme Rylan et Londyn Silzer sur ‘General Hospital’ en 2017 | Todd Wawrychuk / Télévision Walt Disney via . Image

Emma Drake jouée par Brooklyn Rae Silzer

Brooklyn Rae Silzer a interprété Emma Drake, la fille de Patrick Drake (Jason Thompson) et le personnage emblématique hérité Robin Scorpio (Kimberly McCullough) depuis 2011.

La jeune fille de 13 ans joue ce rôle depuis près de 10 ans et était un personnage régulier jusqu’à ce que ses parents déménagent en 2016.

Le personnage revient souvent au spectacle pour des visites, principalement pour voir sa grand-mère Anna Devane (Finola Hughes).

L’Hôpital général n’est pas la seule émission de télévision ou film pour Silzer. Elle est également apparue dans des projets comme le téléfilm, Christmas in Homestead. La jeune actrice est également apparue dans des épisodes d’émissions de télévision telles que Criminal Minds: Beyond Borders et Code Black.

Silzer révèle qu’elle revient au spectacle

Silzer a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle reviendrait au spectacle pour un passage.

Elle a écrit dans un tweet: «Les rêves deviennent réalité! Merci beaucoup @GeneralHospital @valentinifrank de m’avoir fait revenir xoxo #gh #ghfamily. »

Pour le moment, on ne sait pas combien d’épisodes Silzer sera dans ou combien de temps elle sera sur le spectacle cette fois.

Le retour de Silzer est le dernier en date du salon. Réal Andrews, plus connu pour avoir joué Marcus Taggert dans la série, est revenu au rôle il n’y a pas si longtemps.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.