Ce photographe a capturé les routes de vol impressionnantes de volées d’oiseaux

Des images qui vous attrapent tout de suite

Xabi Bou est un photographe catalan qui combine le vol des oiseaux dans leurs différents domaines depuis quelques années. Récemment, il a publié une série intitulée “Ornitographies” où il capture les formations que les oiseaux créent sur leurs vols, donnant vie à des nuages ​​sombres pleins de mysticisme.

Pour Bou, ce projet est une extension naturelle de ses travaux antérieurs. Il photographie depuis plusieurs années les traces laissées par les animaux au sol. Un jour, il s’est demandé à quoi ressembleraient les empreintes laissées par les oiseaux pendant leur vol.

Cette série a été quelque peu difficile pour Xabi, juste armé de son trépied et sa caméra a dû attendre patiemment que les oiseaux passent par le champ de vision que sa caméra pouvait offrir.

Les lieux choisis par Bou pour ces photographies sont l’Islande et le Wyoming car c’est là que ces grandes volées d’oiseaux se sont associées à leurs paysages donnant vie à cette série.

«L’une des choses les plus importantes pour moi est que chaque personne se connecte différemment au projet. Certains racontent d’un point de vue plus poétique, d’autres plus scientifiques et d’autres se concentrent davantage sur la technique ». Bou a commenté.

C’est sans aucun doute un beau spectacle qui mérite d’être admiré et partagé. Cela nous fait nous sentir surpris par notre environnement.

