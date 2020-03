Ce photographe a vu une souris parmi les tulipes se faufiler pour la représenter et le résultat égayera votre journée

Des images qui vous rendront heureux

Parfois, ce dont nous avons besoin, c’est d’une pause, d’une déconnexion du monde qui semble être plus fou chaque jour et de voir de belles choses. Un exemple sont ces belles souris à pointes.

Les photos ont été prises par Miles Herbert, d’Angleterre, via son portail Captivelight. Il anime des ateliers et des cours de photographie pour les personnes intéressées à représenter la faune.

“C’est toujours un endroit pour observer ces petites créatures pendant qu’elles font leurs choses”, a-t-il déclaré au site d’information Daily Mail. On sait que les souris à épis aiment manger des étamines et du nectar de fleurs, on peut les voir entrer et sortir de tulipes “Les voir et les photographier est totalement fascinant et légèrement addictif”, a-t-il déclaré.

Les photos que Herbert a prises sont sans aucun doute belles et pleines de couleurs, certaines vous apporteront sûrement un sourire.

