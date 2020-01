Ce pourrait être le premier gros spoiler de ‘Spider-Man 3’ – .

C’était une surprise incroyable de voir Disney et Sony signer un nouvel accord sur Spider-Man l’été dernier, quelques semaines seulement après qu’il soit devenu public que Sony voulait faire cavalier seul et créer une alternative MCU basée sur Spider-Man. Ce fut un choc encore plus grand d’entendre que Spider-Man 3 serait inclus dans la phase 4 du MCU grâce à cet accord, et que le film serait présenté en juillet 2021. Cela signifiait que Sony devrait commencer à filmer le film bientôt, et maintenant nous ont déjà plus de détails sur la production du film. En fait, cette nouvelle info de production peut nous avoir donné le premier grand Spider-Man 3 divulgacher.

La production devrait commencer en juillet et se terminer en novembre, rapporte ComicBook. Plus intéressants que la chronologie, cependant, les lieux de tournage de l’équipe Spider-Man 3. Nous examinons Atlanta, New York, Los Angeles et l’Islande.

Ce dernier endroit semble être un endroit inhabituel pour filmer des parties du prochain film Spider-Man, mais ComicBook spécule que l’emplacement a quelque chose à voir avec le choix du méchant pour le film. Et c’est le spoiler potentiel – le méchant principal du prochain film de Spider-Man pourrait être Kraven le chasseur.

Révéler l’identité de Spider-Man à la fin de Far From Home était un grand cliffhanger. L’encadrer pour les événements en Europe et la mort de Mysterio était encore meilleur. Il est probable que Peter sera en fuite pendant un certain temps et il devra se cacher, au moins jusqu’à ce que tout soit éclairci. Dans cet esprit, il semble assez probable que certaines personnes seront chargées de le traquer.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation que Kraven sera en effet le méchant du troisième film Spider-Man dans le MCU, le réalisateur Jon Watts a déclaré en juillet qu’il aimerait obtenir Kraven, si cela ne dépendait que de lui. «Oh, j’adorerais Kraven. C’est juste l’astuce de savoir comment tu fais Kraven dans un film? », A déclaré le réalisateur à Uproxx, interrogé sur son choix de méchants pour le prochain film. Ce n’est en aucun cas une confirmation réelle que Kraven sera le prochain méchant auquel Peter devra faire face, et nous devrons attendre un certain temps jusqu’à ce que tout soit confirmé sur le nouveau film très attendu de Spider-Man.

Source de l'image: Marvel

