Ce qu’Abby Huntsman n’était pas autorisée à faire lors de son dernier spectacle

Vendredi, Abby Huntsman a fait ses adieux à The View. La conservatrice modérée a annoncé la nouvelle au début de la semaine où elle quittait la série. Après des jours de rumeurs sur le drame, Huntsman a déclaré qu’elle sortait pour aider à diriger les efforts politiques de son père. Le dernier jour, cependant, on lui a refusé de faire une chose importante.

Abby Huntsman | Paula Lobo / ABC via .

Que s’est-il passé le dernier jour d’Abby Huntsman?

Vendredi, Huntsman a co-organisé sa dernière émission sur The View. Tout le premier segment lui était dédié avec un hommage vidéo de ses deux saisons au programme du matin. Huntsman a été surprise par une vidéo de ses parents.

“Félicitations pour deux saisons sans dramatiques de The View”, a déclaré Jon Huntsman dans son message. «Nous respectons vos valeurs en privilégiant la famille.»

La mère de trois enfants a également consacré des mots émotionnels à son temps dans le talk-show ABC et à ses collègues panélistes. Huntsman a également évoqué les rumeurs entourant son départ, notamment une prétendue querelle entre elle et Meghan McCain.

“Vous voyez les hauts et les bas de toute notre vie, Meghan a été … vous avez vu ce qu’elle a traversé dans sa vie … vous les vivez avec nous. Ce n’est pas facile pour tout le monde de venir ici et d’être si ouvert et honnête et de parler des sujets les plus difficiles de la journée. J’ai tellement de respect pour tout le monde à cette table et pour tout le monde à ce salon », a-t-elle ajouté.

Joy Behar a plaisanté en disant: “vous pouvez toujours changer d’avis.”

«Je veux juste être aussi clair que le jour, avec tout ce qui a été écrit sur cet endroit. Je pars tellement reconnaissant pour tous les nouveaux amis que j’ai ici, pour les amis que j’avais avant et que j’ai toujours et pour l’opportunité parce que cet endroit a changé ma vie pour le mieux », a conclu Huntsman.

Après les adieux de Huntsman, ils ont fait un segment de “Hot Topics”, une interview avec Robin Roberts, une interview avec Alicia Menendez et le segment des choses préférées d’Oprah “View Your Deal”. Ce dernier a été présenté par Sunny Hostin qui a ensuite signé l’émission pour la journée avec le slogan classique «Prenez un peu de temps pour profiter de la vue».

Huntsman n’est pas apparu dans le dernier segment et n’a pas pu dire au revoir pour de bon, ce qui était étrange. Elle a été vue pour la dernière fois lors de l’interview de Menendez mais n’a pas été autorisée à apparaître dans les dernières secondes de son dernier spectacle.

Pourquoi Abby Huntsman a-t-elle quitté ‘The View’?

Lors de l’émission de lundi, Huntsman a pris la première partie de l’émission pour annoncer qu’elle quittait The View.

“Après beaucoup de délibérations pendant les vacances, j’ai décidé de quitter la série pour me consacrer à plein temps à soutenir mon père et sa campagne pour le gouverneur de l’Utah”, a déclaré Huntsman.

Huntsman étant proche de sa famille et de la politique, il était naturel qu’elle veuille aider son père à faire campagne.

“La famille a toujours été ma priorité numéro un, et c’est là que je dois me concentrer en ce moment”, a-t-elle déclaré à People dans un communiqué. «Nous sommes incroyablement proches et sommes là pour nous soutenir et nous entraider lorsque cela est important. Ce n’est pas souvent qu’une campagne politique implique une personne que vous aimez et en laquelle vous croyez, mais c’est l’une d’elles. »

ABC n’a pas encore officiellement annoncé le remplacement de Huntsman. The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT sur ABC.