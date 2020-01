Ce que cet ancien co-animateur de «The View» a dit à propos de sa collaboration avec Barbara Walters et Oprah Winfrey

Le talk-show de jour d’ABC, The View, obtient des cotes solides avec son équipe actuelle. Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin, Meghan McCain et Abby Huntsman ont créé une certaine stabilité dans l’émission après plusieurs saisons de co-hôtes tournants.

Ce panéliste des premiers jours du talk-show a quitté le panel pour le monde de l’actualité et a commenté le créateur de l’émission et une autre icône médiatique.

Co-hôtes «The View» (en haut à gauche: Whoopi Goldberg, Lisa Ling, Elisabeth Hasselbeck, Rosie O’Donnell, Sherri Shepherd, Jenny McCarthy; en bas à gauche: Meredith Vieira, Star Jones, Joy Behar, Debbie Matenopoulos, Barbara Walters | Lou Télévision Rocco / Walt Disney via .

Gauche pour voir le monde

La journaliste Lisa Ling s’est jointe à l’équipe de The View en août 1999. Apportant une solide expérience avec elle en tant que correspondante de guerre pour Channel One, Ling a été embauchée pour attirer une jeune démographie au talk-show du matin.

«Lorsque The View est arrivé, j’ai pensé que ce serait une très bonne occasion de rehausser suffisamment mon profil pour pouvoir un jour faire le genre de travail que je faisais à Channel One à plus grande échelle», a déclaré Ling en 2014.

Après avoir été assise à côté de nouvelles frappeuses comme Meredith Vieira et la créatrice de spectacles Barbara Walters pendant trois ans, Ling a décidé de céder enfin à son désir de voir le monde en tant que journaliste. «Depuis que j’ai commencé chez‘ The View ’, j’ai toujours su que je voulais reprendre le reportage,” a-t-elle déclaré lors de son départ en 2002, selon E! Nouvelles. “Si je ne le fais pas maintenant, je ne voudrai peut-être jamais le faire.”

Walters lui a donné sa bénédiction mais a exprimé sa tristesse de dire au revoir à Ling. “Il y a environ trois ans, lorsque, après une longue recherche, nous avons eu la chance de voir Lisa se joindre à nous”, a déclaré Walters lorsque Ling a révélé à l’antenne qu’elle quittait la série. «Et j’ai dit:« Tu devrais rester avec nous environ trois ans, nous savons que tu veux être journaliste. Et puis vous devriez penser à déployer vos ailes. “Et malheureusement, elle a suivi nos conseils.”

Globe-trotter

Ling a réalisé son souhait et a commencé son voyage de reportage sur les événements mondiaux, en organisant des émissions d’actualités telles que National Geographic Ultimate Explorer, OWN: Our America With Lisa Ling du réseau Oprah Winfrey et l’actuelle série documentaire de CNN This Is Life With Lisa Ling.

La journaliste considère son globe-trotter comme une éducation en soi et conseille aux autres de voir le plus de monde possible pour augmenter leurs opportunités de carrière.

“Le meilleur conseil que je puisse donner aux jeunes est de voyager si vous le pouvez parce que le voyage, pour moi, change la donne”, a expliqué Ling à Fast Company. «Si vous êtes capable de voyager, cela vous rend simplement plus commercialisable à la fin de la journée. Vous êtes plus commercialisable, car vous pourrez étendre la conversation d’une manière qui ne serait pas le cas pour une personne peu voyagée. Les voyages attisent la curiosité, et c’est quelque chose que je pense que nous pourrions tous utiliser beaucoup plus dans les médias. »

Apprendre des maîtres

Alors que la sortie du livre “Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of ‘The View'” a peint une image pas si jolie des coulisses de la série, y compris des histoires époustouflantes sur Walters, Ling a chanté les louanges du créateur du spectacle.

«Barbara m’a toujours souligné que je ne devrais vraiment pas négliger ma vie personnelle dans mes efforts pour réussir. J’ai travaillé avec Barbara sur l’émission très régulièrement, alors elle et moi avons interagi régulièrement », a révélé Ling au Center for Asian American Media (CAAMedia). «Elle a toujours été très encourageante avec moi et les autres femmes. Nous avons toujours eu l’impression qu’elle était la sœur aînée la plus sage de nous tous. Et vous savez, je ne veux pas trop dire “figure de mère” parce qu’elle était vraiment une collègue. “

Ling a également été correspondante spéciale pour Winfrey dans son émission télévisée légendaire avant de diffuser sa propre série sur le réseau des magnats des médias. “Vous savez, tout le temps que j’ai travaillé pour Oprah, chaque fois que je participais à son émission, je la voyais assise là et je devrais me pincer parce que c’était tellement surréaliste”, a déclaré Ling. «Quand j’ai eu ma propre émission, j’entendais parler d’elle après la diffusion de mon émission, car elle regardait toutes mes émissions et elle m’envoyait toujours par e-mail ou tweetait des choses incroyables sur moi et mes émissions. J’ai encore tous les e-mails à ce jour. “

Regardez C’est la vie avec Lisa Ling sur CNN!