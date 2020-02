Ce que Floyd Mayweather a à dire sur son combat de 2014 avec T.I. Over Tiny

Ce n’est un secret pour personne que Tiny et T.I. ont eu leur part de hauts et de bas. Les deux hommes se sont séparés à plusieurs reprises en raison des indiscrétions reconnues par T.I. Tiny a décidé de donner à son mari un avant-goût de sa propre médecine en flirtant avec le champion des poids lourds, Floyd Mayweather.

Floyd Mayweather et T.I. | Ben Rose / WireImage

Les choses ne se sont pas bien terminées et les deux se sont retrouvés dans une altercation presque physique qui a été filmée. Ils se sont finalement séparés avant de passer, mais Mayweather a parlé pour la première fois depuis des années de la situation – disant que T.I. avait tort.

T.I. repéré en train de combattre Floyd Mayweather après que des rumeurs affirment qu’il avait une liaison avec sa femme, Tiny

Pendant l’un des T.I. et Tiny’s splits, elle se retrouva en compagnie de Mayweather et la conversation dans la blogosphère était que les deux devenaient assez confortables.

Source: Instagram

T.I. rattrapé le célèbre boxeur dans un restaurant Fat Burger sur le Strip de Las Vegas et le chaos a presque immédiatement éclaté. Des témoins ont affirmé que T.I. chargé à Mayweather après avoir échangé quelques mots. Leurs deux entourages ont dû interrompre le combat.

Source: YouTube

Mayweather s’est entretenu avec MTV News peu de temps après leur rodage et a expliqué ce qui s’était passé de son point de vue.

Mayweather a déclaré T.I. l’a approché après avoir vu la photo de Tiny avec Mayweather sur Instagram, à laquelle Mayweather a répondu: «Je me disais« écoutez. Je vous fais savoir que je n’ai pas… ma femme et moi n’avons rien… si vous le pensez. »

Source: Instagram

“Je connaissais Tiny avant T.I.”, a expliqué Mayweather. «Je n’ai jamais couché avec elle, je ne l’ai jamais embrassée, je ne l’ai jamais touchée de manière inappropriée. Son amie Shekinah voulait venir au [May 4th] se battre, elle a amené Tiny avec elle. … Après ça, je suppose qu’elle a mis une photo d’elle sur Instagram au combat donc je suppose qu’il [T.I.] se sentait une sorte de chemin. “

Au cours de leur altercation, Mayweather a appelé Tiny de son nom et en parlant à MTV News, il a fait savoir qu’il était désolé pour ce commentaire. Il a affirmé que les choses se sont réchauffées et pendant leur échange, c’est quelque chose qu’il a dit de bouleverser T.I. plus loin.

Ce que Tiny avait à dire sur elle et Floyd Mayweather

Tiny et T.I. a eu du mal à se réconcilier après les retombées publiques de sa liaison présumée, malgré les multiples affaires de T.I. tout au long de leur mariage. À un moment donné, Tiny a quitté son domicile conjugal pour entrer dans le sien, ce qui a été documenté dans leur émission de téléréalité VH1 Family Hustle. T.I. l’a accusée de l’embarrasser avec «quelqu’un avec qui il était en désaccord» et a pensé qu’il valait mieux qu’ils se séparent. Tiny a demandé le divorce en 2017.

Source: YouTube

Pendant sa séparation, Tiny s’est concentrée sur la revitalisation de sa carrière de chanteuse et a réuni son groupe Xscape. Elle et T.I. a essayé de travailler sur la réparation des choses car ils vivaient séparément et selon Tiny, son déménagement hors de leur maison était la meilleure chose qu’elle avait faite dans leur mariage. Elle a également noté que son amitié avec Mayweather avait également attiré l’attention de son mari mais a nié qu’ils aient jamais été romantiques.

Elle a admis qu’elle et Mayweather avaient une relation amoureuse et qu’elle avait apprécié son attention à un moment où T.I. n’était pas attentif à elle. Elle dit que les choses ont fini par flirter et que la réaction de T.I. a mis un terme permanent à tous les prétendants potentiels.

Source: Instagram

“Ce fut vraiment un buzzkill pour moi parce que tout le monde était comme,” je ne lui parle pas. Cet homme a balancé le champion des poids lourds », a-t-elle révélé lors de Kandi Koated Nights. “Non! Dites-lui de rester à l’écart! »Mais je n’ai pas vraiment triché. Je n’ai eu aucun sexe. Il a flirté avec moi. Je pense que c’était bien. Tout le monde a besoin d’un peu d’attention, surtout si elle ne l’obtient pas. Si vous ne le donnez pas, elle ira le chercher ailleurs. “

Source: YouTube

Floyd Mayweather révèle ce qu’il pense maintenant de T.I. après leur altercation

Tiny a fait de son mieux pour ignorer le chaos au lendemain de sa brève période avec Mayweather, mais le boxeur ne semblait pas vouloir laisser les choses aller. Les deux se sont rencontrés aux BET Awards en 2015 et elle l’a évité sur le tapis rouge.

Source: YouTube

Depuis, elle s’est réconciliée avec T.I. et annulé leur divorce, les deux jurant de s’engager pleinement l’un envers l’autre. Mayweather a également avancé, mais a parlé de l’épreuve entière, parlant à Drink Champs.

Source: Instagram

“Mon truc c’est ça – je dis juste à des hommes comme ça – si vous sentez que votre femme est un trophée, elle devrait être à la maison sur une période d’étagère … les trophées sont assis sur une étagère”, a déclaré Mayweather en fouillant le couple. «Souvent, un homme se fâche contre un homme alors qu’un homme devrait vérifier sa meilleure moitié. Vous ne me voyez jamais voyager – comme je l’ai déjà dit, je suis un roi, je mange un festin tous les jours. “

Source: Instagram

Mayweather a insisté sur le fait qu’il ne s’était jamais rien passé de romantique entre lui et Tiny mais que malgré tout, T.I. n’aurait jamais dû l’approcher comme il l’a fait. Au lieu de cela, il prétend T.I. aurait dû gérer les choses en privé entre lui et Tiny.

T.I. a pris vent des commentaires de Mayweather et a applaudi sur les réseaux sociaux, partageant une photo qui disait: «L’argent ne peut pas cacher da sucka en vous», et a sous-titré la photo, «Du tout… en aucun cas… à blanc.

Source: Instagram

Si l’histoire est un indicateur, ce n’est pas la fin des allers-retours entre ces deux.