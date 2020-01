Ce que Jimmy Page n’a pas aimé au sujet de «In Through the Out Door» de Zeppelin

Si vous aimez les guitares orchestrées, les riffs épiques, les tambours tonitruants, les lignes de basse féroces, les voix hurlantes – bref, si vous aimez Led Zeppelin à son plus métal – alors le groupe a livré la marchandise sur Presence (1976). Et la lourdeur du record n’était pas le fruit du hasard.

Pendant l’écriture de la musique, Jimmy Page a travaillé principalement seul, avec seulement des contributions occasionnelles de John Paul Jones. Avec les claviers de Jonesy hors du mix, Page avait apparemment envie d’aller à la jugulaire. Et, sur des pistes comme «Achilles Last Stand», il a réussi.

Mais le dernier album de Zep serait différent. Comme ce fut le cas sur Presence, Robert Plant avait fait face à une tragédie familiale (cette fois, la mort de son jeune fils) avant la réalisation de l’album. Cependant, cette fois-ci, Jones n’était pas un spectateur.

En fait, pour la première fois dans tous les albums studio de Zep, Page n’a pas pris en compte les crédits de composition de certaines chansons. Pendant ce temps, les claviers de Jones figuraient largement dans les sept pistes de l’album. Avec le recul, Page a reconnu qu’In Through the Out Door (1979) n’était pas exactement sa tasse de thé.

Page considérait le disque «un peu mou» et pas exactement Zeppelin

Rappelant les sessions In Through the Out Door, Page a expliqué comment Jones avait été inspiré par un nouveau clavier surnommé «la machine à rêver». «Jones avait des numéros complets qu’il avait écrits, vous savez, avec des vers, des refrains, des middles et c’était fantastique », a déclaré Page au Guardian en 2015.

«Presence avait été un album de guitare électrique. [Then] Jones a connu cette renaissance de l’écriture, car il n’avait pas écrit de nombres entiers auparavant et soudainement. “

C’est ainsi que les morceaux «South Bound Saurez» et «All My Love» (attribués uniquement à Jones et Plant) ont vu le jour. Mais Page n’aimait pas le matériel – et John Bonham non plus. “Nous pensions que In Through the Out Door était un peu mou”, a déclaré Page à Guitar World en 1993.

Page a également souligné que le populaire «All My Love» n’était pas un morceau représentatif de Zeppelin. “Je n’aimais pas vraiment cette chanson”, a-t-il déclaré. «Je pouvais simplement imaginer des gens faisant la vague et tout ça. Et je pensais: «Ce n’est pas nous. Ce n’est pas nous. »

Page et Bonham avaient des plans pour un album de suivi explosif

En écoutant In Through the Out Door, je me suis demandé si c’était la direction dans laquelle Zep se serait dirigé s’ils étaient restés ensemble dans les années 80. Cependant, Page a déclaré publiquement qu’une correction aurait été nécessaire.

“Bonzo et moi avions déjà commencé à discuter des plans pour un album de rock dur après ça”, a-t-il déclaré à Guitar World. “Je n’aurais pas voulu

de poursuivre dans cette direction à l’avenir », a ajouté la page, faisant référence à« All My Love ».

Avec l’ascendant du punk rock et les critiques entamant le dernier effort de Zeppelin (comme il avait les premiers disques de Zep), Page et Bonham auraient pu donner une réponse mortelle au début des années 80. Mais après la mort de Bonzo en 1980, il devra rester dans le fichier «what if».

