Ce que John Lennon n’était pas autorisé à faire avec le meilleur album des Beatles

Certaines pochettes d’album sont emblématiques. Tout le monde se souvient de Michael Jackson posant sur la couverture de Thriller et d’un bébé cherchant un billet d’un dollar sur la couverture de Nevermind de Nirvana. La couverture du Sgt des Beatles. Le Lonely Hearts Club Band de Pepper est sans doute la couverture d’album la plus célèbre de tous les temps. Ce qui pourrait choquer les fans, c’est que John Lennon n’était pas autorisé à réaliser sa vision de la couverture.

Les Beatles avec une copie du Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band | John Pratt / Keystone / .

Quelle aurait été la pire erreur artistique de John Lennon

Dans une interview avec GQ, Sir Paul McCartney s’est rappelé comment «je veux dire, sur le Sgt. Couvrir de poivre, il voulait Jésus-Christ et Hitler là-bas. C’était: «D’accord, c’est John.» Il faudrait lui parler un peu – «Non, probablement pas Hitler…» Je pourrais lui dire: «Non, nous ne le faisons pas.» C’était un bon assez de gars pour savoir quand on lui a dit. “

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi John voulait Hitler sur la couverture, Paul a répondu: «C’est un rire. Nous mettons des personnages célèbres sur la couverture: ‘Hitler! Il est célèbre! “Et c’était comme,” Ouais, mais John, nous essayons de mettre des héros sur la couverture, et ce n’est pas ton héros. “”

Ni Christ ni Hitler n’apparaissent sur la couverture finale de l’album. Le visage du Christ sur la couverture a peut-être bouleversé les religieux, mais l’utilisation de l’image d’Hitler sur une couverture d’album rock aurait certainement bouleversé tout le monde. The Independent rapporte que lorsque la photo de la couverture de l’album a été prise, les Beatles se tenaient devant l’image d’Hitler pour qu’elle ne soit pas vue. Le dictateur maniaque peut être vu dans les sorties pour la couverture de l’album.

Pourquoi les Beatles n’ont pas pu mettre le Mahatma Gandhi sur la couverture

Mahatma Gandhi et ses petites-filles | Bettmann

Rapports historiques John voulait également une autre figure majeure sur la couverture qui n’apparaissait pas sur le produit final: Mahatma Gandhi. Gandhi allait apparaître sur l’album jusqu’à ce que le président d’EMI, Sir Joseph Lockwood, s’y oppose. Lockwood a dit “Sortez Gandhi.”

Il a poursuivi: «Nous avons besoin du marché indien. Si nous montrons Gandhi avec Sonny Liston et Diana Dors [two of the celebrities on the cover], ils ne nous pardonneront jamais en Inde. »Lockwood semble craindre que l’inclusion de Gandhi sur l’album des Beatles ne le fasse ressembler à une autre célébrité, plutôt qu’à un chef politique et religieux majeur.

Bien que le Mahatma Gandhi ne soit pas représenté sur la couverture du Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, la pochette présente des images hindoues. Selon The Philippine Star, une poupée de la déesse hindoue Lakshmi est sur la couverture. L’Observateur rapporte que les gourous hindous Paramahansa Yogananda, Mahavatar Babaji, Yukteswar Giri sont également visibles sur l’album. On ne sait pas pourquoi Lockwood s’est opposé à ce que Gandi apparaisse sur la couverture, mais pas d’autres personnages hindous.

Quelqu’un a demandé 500 $ pour l’utilisation de son image sur la couverture

Les Beatles | Fiona Adams / Redferns

Enfin, le Sgt. La pochette devait à l’origine inclure une image de l’acteur de cinéma B Leo Gorcey, rapporte History. Les Beatles ont obtenu la permission écrite de toutes les célébrités vivantes sur la couverture de l’album pour l’utilisation de leur image. Gorcey ne consentirait à l’utilisation de son image que si le groupe lui versait 500 $. Paul a rappelé qu’après avoir entendu la demande de Gorcey, «nous avons pensé:« Vous savez quoi, nous avons suffisamment de gens ici! »»

John était la définition d’une rock star. Cependant, il avait parfois des idées abyssales. C’est pour le mieux que l’homme le plus méchant de l’histoire ne soit jamais apparu sur Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

