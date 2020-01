Ce que Lady Gaga pense vraiment de Michael Jackson depuis qu’elle a regardé “Finding Neverland”

La chanteuse / compositrice prolifique Lady Gaga a parlé à plusieurs reprises au fil des ans des influences musicales qui l’ont aidée à devenir l’artiste qu’elle est aujourd’hui. Il ressort clairement de son nom que Queen a eu un grand impact sur elle, mais elle mentionne également régulièrement David Bowie, Madonna et Michael Jackson.

Maintenant, à la suite de la résurgence des allégations d’abus contre feu Michael Jackson, grâce en grande partie au film documentaire Leaving Neverland, Gaga a-t-elle changé son air?

Lady Gaga est un super fan de Michael Jackson

“Plus la star est grande, plus la cible est grande” – Michael Jackson

– Lady Gaga (@ladygaga) 22 août 2013

Gaga l’a dit le mieux elle-même: “Je n’ai jamais aimé [Jackson]. À travers tous les drames médiatiques et les bêtises, je n’ai jamais aimé Michael. J’ai toujours, toujours aimé Michael. »

C’était dans une interview de 2011, des années après que Jackson avait déjà été jugé et acquitté pour des accusations d’agression sexuelle sur des enfants.

Sans se laisser décourager par les rapports et les allégations, Gaga était un grand fan de Jackson et ressentait un profond respect pour lui. Avant sa mort, elle devait ouvrir pour lui en tournée, avec des plans pour éventuellement chanter quelques duos ensemble.

Elle a déclaré à Larry King dans une interview: «La mort de Michael a été dévastatrice pour moi, que je sois ou non censé partir en tournée avec lui. Il est une telle inspiration et un être humain remarquable. “

En 2012, alors que les détails de sa succession continuaient d’être triés, les vêtements de Jackson devaient être vendus aux enchères, ce qui ne convenait pas à Gaga. Elle a dit à Howard Stern: «Avec Michael, le fait qu’il ne soit pas ici et que ses vêtements soient vendus m’a fait me sentir vraiment mal à l’aise. Et cela m’a énervé. »

Elle a fini par acheter 55 pièces de la garde-robe de Jackson avec la promesse de les garder intactes et à la bonne température. Lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec Ellen si elle portait jamais les vêtements du roi de la pop, elle a avoué qu’elle portait parfois certaines pièces moins connues dans le studio d’enregistrement ou lorsqu’elle se sentait déprimée, mais qu’elle avait l’impression qu’ils – les vêtements – lui avaient dit c’était pas mal.

Lady Gaga s’est excusée d’avoir travaillé avec R. Kelly

Lady Gaga | Stuart C. Wilson / .

Dans le sillage de #metoo, de plus en plus de cas d’abus sont mis en lumière. Bien que les rapports d’abus de R. Kelly tourbillonnent depuis des années, la réalité n’a pas frappé la maison pour beaucoup avant la publication du documentaire Surviving R. Kelly le 3 janvier 2019. Quelles que soient les tentatives que les fans et les collaborateurs aient tenté d’ignorer, les problèmes n’étaient plus viables.

Quelques jours après la sortie du film, Gaga a posté une déclaration directement à ses fans via Twitter disant, en partie: «Jusqu’à ce que ça vous arrive, vous ne savez pas ce que ça fait. Mais je sais ce que je ressens maintenant. J’ai l’intention de supprimer la chanson d’iTunes et d’autres plateformes de streaming et je ne travaillerai plus avec lui. Je suis désolé, à la fois pour mon mauvais jugement quand j’étais jeune et pour ne pas avoir parlé plus tôt. Je t’aime.”

Leaving Neverland est sorti plus tard ce mois-ci, mais si les fans attendaient que Gaga fasse une déclaration de distanciation similaire sur Jackson, ils étaient laissés les mains vides. La chanteuse a été silencieuse sur le sujet de Leaving Neverland, mais les fans ont certainement partagé beaucoup de leurs propres opinions sur la question à sa place.

Pourquoi les fans de Michael Jackson sont en colère contre Lady Gaga

Contrairement aux allégations de Kelly, dont beaucoup seraient d’accord pour être assez simples, les revendications contre Jackson ont divisé les fans. Certains ont été influencés par le film, et d’autres sont restés si violemment favorables à Jackson qu’ils traitent toute déclaration contre lui comme un affront.

En mars 2019, Oprah a organisé sa propre émission spéciale, After Neverland, pour discuter du film. À ce sujet, elle a invité les accusateurs de Jackson, Wade Robson et James Safechuck, ainsi que le réalisateur du film, Dan Reed, à l’émission pour discuter des allégations. Pour les fans de Jackson, c’était la trahison ultime.

Lorsque Gaga a eu plus tard une interview déchirante avec Oprah dans le cadre de la Vision Vision 2020 de l’hôte, les fans ont décidé que Gaga n’était plus un partisan de Jackson non plus. En réponse au tweet d’Oprah de leur étreinte émotionnelle après le spectacle, un fan a tweeté: “Je me demande si @ladygaga est au courant de la participation d’Oprah à la fraude qu’est Leaving Neverland?”. De nombreux autres fans ont partagé des sentiments similaires.

Ce n’était pas la seule réaction partagée, cependant, car certains fans l’ont exhortée à dénoncer Jackson comme elle a fait Kelly, et d’autres l’ont réprimandée pour son silence. Peut-être attend-elle jusqu’à ce que cela explose, ou bien pour voir si de futures affaires judiciaires éclaireront davantage la question. Pour l’instant, ce que Gaga pense vraiment de Jackson maintenant est enfermé dans sa propre tête.