Ce que le propriétaire des Yankees de New York, George Steinbrenner, a vraiment pensé à la façon dont ‘Seinfeld’ le représentait

L’un des plaisirs de regarder Seinfeld est les épisodes de la série mettant en vedette le propriétaire des New York Yankees, George Steinbrenner. Eh bien, pas le véritable propriétaire du club de balle, mais assez proche.

Les scènes mettant en vedette une parodie du défunt homme d’affaires qui dirigeait l’équipe depuis trente-sept ans dépeignent hilarante Steinbrenner comme un tyran mercuriel, impulsif et confus.

Bien que son opinion ne soit pas bien connue, le vrai George Steinbrenner était fermement convaincu de la façon dont la sitcom se moquait de lui.

Larry David a fait la voix de Steinbrenner mais cet homme était son corps

Comme on le sait maintenant, le co-créateur et producteur de Seinfeld, Larry David, a exprimé les lignes de George Steinbrenner sur la série.

Mais David n’était que Steinbrenner dans la voix et non dans le corps, peut-être depuis que la star de Curb Your Enthusiasm est un gars dégingandé et que le propriétaire de l’équipe avait plus un physique plein et rauque.

Le public n’a jamais vu le visage de Steinbrenner – seulement l’arrière de sa tête parfaitement peignée ou une vue arrière de lui assis ou debout. Le dépeignant – par derrière – était un autre acteur, Lee Bear, qui a rappelé en 2010 ce que c’était que de jouer “The Big Stein”.

“Larry [David] ne m’a rien dit », a déclaré Bear à Newsday. «Ce fut une chose très rapide car tout a été tourné par derrière. Ils m’ont juste aligné contre un mur et ils ont choisi le gars qu’ils aimaient par l’arrière. Puis ils m’ont fait tourner et ont mis un manteau et un chapeau… ils m’ont fait sortir d’une voiture et regarder une montre… c’était tout simplement ça… »

Devenir George Steinbrenner

Bear a ensuite décrit à quoi ressemblait le tournage de ses scènes avec une caméra derrière lui à tout moment.

“Ils [cast/crew] ne m’a rien dit », a-t-il poursuivi. «Je devais juste réagir à ce que Larry [David] faisait et disait. J’étais dans sept épisodes. . . “

L’acteur dont le corps a remplacé Steinbrenner a expliqué pourquoi il n’avait obtenu aucun crédit d’écran pour son travail.

“Je n’ai obtenu aucun crédit d’écran parce que je n’ai pas fait le dialogue”, a-t-il poursuivi. «C’est ainsi que fonctionne la règle syndicale. . .J’ai fait quelques petites choses différentes, et Jerry et George ont dit “c’était super.” J’ai fait le geste de la main, et j’ai fait quelque chose comme un vrai gars enragé et hyper comme George ferait – comme un vrai gars autoritaire agitant autour de son mains, ordonnant aux gens de faire quelque chose. . . “

Désolé, Larry David – Steinbrenner n’a pas beaucoup aimé ça

La chaîne de télévision des Yankees Suzyn Waldman a déclaré à Business Insider en 2014 que le propriétaire des Yankees aimait absolument la façon dont Seinfeld le décrivait, sauf pour une chose.

«George a adoré ce genre de choses. … George pensait que c’était parfait, a expliqué Waldman. “Il pensait que c’était hystérique.”

La seule partie de la parodie de l’émission sur lui que Steinbrenner n’aimait pas tant? “Il n’aimait pas la voix”, a déclaré Waldman.

Steinbrenner lui-même a déclaré à Entertainment Weekly en 1997 qu’il savait que tout était amusant et qu’il aimait vivement se voir taquiné à la télévision nationale.

“Si vous ne pouvez pas rire de vous-même, alors vous n’êtes pas vraiment quelqu’un”, a déclaré Steinbrenner. «Cela plaît aussi à mes petits-enfants.»

“J’imagine [Seinfeld] a fait un travail assez précis. Personne n’aime admettre qu’ils sont tout à fait comme ça, mais je suppose que je l’étais. “

