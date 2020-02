Ce que l’épisode 16 signifie pour la romance sud-coréenne de Netflix – HITC

La romance sud-coréenne de Netflix, Crash Landing on You, est maintenant terminée, mais que signifie la fin pour l’émission?

Bien que Netflix soit sans doute mieux connu pour ses séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things, The Witcher et Narcos, nous voyons de plus en plus d’exemples de service de streaming qui commencent à se diversifier.

Afin de répondre à son audience mondiale en constante augmentation, nous voyons de plus en plus de films et de séries télévisées internationaux arriver sur le service de streaming.

Ces derniers mois ont vu la série norvégienne Ragnarok ainsi que la série turque Rise of Empires: Ottoman arriver sur Netflix et maintenant c’est au tour de la romance sud-coréenne Crash Landing on You, dont le dernier épisode est sorti le 16 février.

L’histoire de Crash Landing on You

Crash Landing on You raconte l’histoire d’une femme sud-coréenne, Yoon Se-ri (Son Ye-jin), alors qu’elle s’écrase en Corée du Nord à la suite d’un accident de parapente.

Naturellement, être dans le Nord n’est pas sans danger pour elle, mais elle rencontre un sympathique soldat nord-coréen, Jeong-hyuk (Hyun Bin), qui l’aide à rentrer chez elle.

En cours de route, la paire commence à chuter, malgré les tensions persistantes entre leurs deux pays.

La fin de Crash Landing on You

La scène finale de Crash Landing on You voit Se-ri embarquer pour des vacances de deux semaines en Suisse, laissant ses engagements professionnels fermement derrière elle.

Une fois là-bas, nous voyons qu’un certain soldat nord-coréen a réussi à la rejoindre pendant ses vacances et le couple partage des moments touchantes romantiques ensemble.

Que signifie la fin

La fin de Crash Landing on You est assez simple.

Après être tombé amoureux de leurs aventures plus tôt dans la saison, il est clair que le couple ne peut pas vivre ensemble en Corée du Nord ou du Sud grâce au différend en cours entre les deux nations.

Ce qu’ils peuvent cependant faire, c’est se retrouver en vacances ou en congé militaire et passer quelques semaines ensemble. Bien que cela ne soit pas long, le couple semble totalement amoureux l’un de l’autre et ces deux semaines ensemble sont clairement bien passées.

Ce que cela signifie pour la série, cependant, est qu’une deuxième saison est peu probable, car la finale a provoqué une fin agréablement heureuse pour le couple, reliant assez bien tous les fils de l’histoire.

Les 16 épisodes de Crash Landing on You sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix.

