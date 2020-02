Ce que les fans ont pensé de la finale de la série «The Good Place»

La finale de la série The Good Place a été diffusée sur NBC le 30 janvier. Le dernier épisode de la série a lié les scénarios en cours et a donné à chaque personnage une bonne impression. Alors que les fans sont doux-amers à propos de la fin de l’émission, la plupart des fans semblent penser que c’était la finale parfaite. Avertissement, cet article contient des spoilers pour la finale de la série The Good Place.

Kristen Bell dans le rôle d’Eleanor Shellstrop dans «The Good Place» | Colleen Hayes / Banque de photos NBC / NBCU via .

Que s’est-il passé dans le dernier épisode

Dans la finale de la série The Good Place, chacun des membres de Team Cockroach a bouclé la boucle. Jason est le premier à décider qu’il est prêt à quitter l’au-delà.

Il s’avère que Jason ne franchit pas la porte immédiatement. Au lieu de cela, il reste dans la forêt pour mille Jeremy Bearimys, à la recherche du cadeau qu’il a reçu Janet. En cherchant, il médite et réfléchit au but de la vie. Une fois qu’il a donné le cadeau à Janet, il se dirige vers la porte.

Tahani est la prochaine à décider qu’elle est prête à quitter l’au-delà, mais elle a alors une autre réalisation. Elle décide qu’elle veut continuer à aider les gens, et elle se propose de devenir un architecte comme Michael. Ensuite, Chidi décide qu’il est prêt. Après un au revoir émotionnel à Eleanor, il quitte l’au-delà sans hésitation ni doute.

Eleanor se rend ensuite chez le juge Gen et demande à Michael de devenir un humain afin qu’il puisse avoir son rêve aussi. Le souhait de Michael est exaucé et il est envoyé sur Terre afin qu’il puisse vivre son rêve et éventuellement passer par le système de l’au-delà.

Eleanor franchit la porte, se sentant complète après avoir aidé sa meilleure amie. Son essence retombe sur Terre et encourage une dernière bonne action. Se sentant inspiré sans le savoir, le voisin de Michael apporte à Michael son courrier qui lui a été livré par erreur.

Les fans ont réalisé que Janet serait finalement laissée pour compte

Peut-être que la seule plainte concernant la finale de la série The Good Place concerne Janet. À la fin de l’épisode, Eleanor, Chidi et Jason ont tous franchi la porte. Tahani est architecte et Michael est sur Terre. Finalement, Michael passera par le système de l’au-delà et Janet restera seule.

«LE FAIT QUE JANET EST MAINTENANT SEULE ET QU’ELLE NE SERA JAMAIS AUTORISÉE À SE DÉPLACER À TRAVERS LA PORTE FINALE !!! Oui, finalement Michael va mourir et retourner à The Good Place, mais maintenant qu’il est humain, il finira par franchir la dernière porte aussi. J’ai presque littéralement pleuré en pensant que Janet n’aura plus jamais d’amis comme Tahani, Eleanor, Chidi, Jason et Michael », a écrit un utilisateur de Reddit.

Les fans de «The Good Place» pensaient que la finale de la série était la fin parfaite

Dans l’ensemble, les fans de The Good Place ont adoré la finale de la série. Bien qu’émotionnel, la finale a bouclé la boucle de tous les personnages. Les fans ont également félicité Michael Schur pour savoir quand mettre fin à la série.

«La finale du Good Place est ce qui se passe lorsque les créateurs sont autorisés à terminer une histoire comme ils le souhaitent. C’était incroyable et triste et parfait », a écrit un utilisateur de Twitter.

«Honnêtement, cette vision du paradis est si belle. La récompense de dépenser autant d’éternité que vous le souhaitez en essayant de rafistoler tout ce que vous ressentez vous manque, puis de pouvoir vous échapper lorsque vous vous sentez le plus complet … c’est une pensée aussi convaincante que tout le reste de ce spectacle. les années », a écrit un utilisateur de Reddit.

«Il semble qu’à la fin, chaque personnage, littéralement tous, a eu la fin qui leur a apporté le plus de joie et de paix. Il leur a fallu différents temps pour y arriver, et des chemins très différents, mais ils l’ont fait. On pourrait donc dire que c’est vrai: tout va bien », a écrit un autre.