Ce que les fans pensent vraiment de Lenore

La saison 3 de Castlevania a mis en lumière un nouveau personnage auquel les fans semblent avoir vraiment pris goût. Le vampire Lenore (Jessica Brown Findlay) a captivé le public et laissé les fans en désirer davantage d’elle. Lisez la suite pour savoir ce que les fans disent d’elle.

La saison 3 de «Castlevania» présente les fans à Lenore

Jessica Brown Findlay | Tim P. Whitby / .

Lenore est l’une des sœurs vampires que Carmilla (Jaime Murray) reste en Styrie. Carmilla revient avec une armée de créatures nocturnes et un forgeron capable de créer plus nommé Hector (Theo James). Elle retrouve Lenore avec Striga (Ivana Milicevic) et Morana (Yasmine Al Massri), complétant la famille sœur vampire.

Chacune des sœurs est différente à sa manière et Lenore est considérée comme la «diplomate» du groupe. Elle est également très belle, ce qui l’aide à sortir avec Hector lorsqu’elle est chargée de le faire participer à leurs projets.

Lenore manipule Hector et avec un anneau magique et un vœu, Hector est entièrement contrôlé par Lenore. Elle a également fait des anneaux identiques afin que ses sœurs puissent également contrôler Hector et son armée de créatures nocturnes. Les créatures seront désormais entièrement fidèles aux sœurs vampires car elles contrôlent désormais pleinement Hector.

Que pensent vraiment les fans de Lenore?

Les fans ont beaucoup de sentiments en ce qui concerne Lenore. Beaucoup de gens sur Reddit pensent qu’elle est un vampire très attrayant, mais certains la voient mal et la trouvent encore pire que ses sœurs vampires. Elle fait semblant de s’occuper d’Hector alors qu’en réalité elle avait l’intention de faire de lui son esclave depuis le début.

“Je pense qu’elle est pire que Carmilla d’une manière étrange. Oui, elle l’est

donnant tout ce que Hector aimerait mais il est juste un animal de compagnie comme un oiseau avec un

aile ou araignée cassée et une attelle “, a reddit

a expliqué l’utilisateur.

De nombreux utilisateurs de Reddit semblent réellement aimer le personnage de Lenore.

“Je l’aime vraiment”, a déclaré quelqu’un.

«Pareil, je l’aime aussi. C’est mon nouveau personnage préféré

dans cette série », a convenu un autre utilisateur de Reddit.

Lenore semble être un favori pour de nombreux fans du hit

séries. “J’adore les membres de la cour de Carmilla, mais Lenore est par

de loin mon préféré », a expliqué quelqu’un.

Lenore pourrait être pire que ses sœurs vampires

Mais tout le monde ne ressent pas la même chose. Un utilisateur pense que Lenore

est pire que ses sœurs. “Elle est plus tordue et dépravée que ses sœurs,

et ça veut dire quelque chose », a écrit le fan.

Un autre fan pense qu’il est évident que Lenore est maléfique, sauf peut-être pour Hector. “Eh bien, je ne pense pas qu’il y ait une seule personne qui pensait qu’elle n’était pas méchante … à part Hector bien sûr. Il est un peu stupide », a expliqué l’utilisateur.

Un utilisateur de Reddit pense que Lenore est pire que ses sœurs

parce qu’elle se cache derrière un mur de fausse bonté quand elle a son propre mal

intentions. «Tout le monde est ouvert à sa cruauté, mais elle se cache derrière un

façade de gentillesse avec la sienne, donc je dirais qu’elle est pire », ont-ils expliqué.

Les fans semblent être en conflit sur ce qu’ils pensent de Lenore dans la saison 3 de Castlevania. De nombreux téléspectateurs la considèrent comme mauvaise, tandis que d’autres la considèrent comme leur personnage préféré.