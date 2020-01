Ce que les membres de NCT 127 aiment le plus les uns des autres

Au cours des deux dernières semaines, une série de vidéos promotionnelles mettant en vedette le groupe populaire K-pop NCT 127 sont apparues sur YouTube. Dans les segments vidéo, NCT 127 a joué Truth or Dare avec Teen Vogue et a décomposé les paroles de “Highway to Heaven” avec Genius. Dans une vidéo avec Glamour, les membres de NCT 127 ont passé un test d’amitié.

Pour le test de l’amitié, les membres du NCT 127 se sont séparés en paires. Yuta et Mark se sont associés, Johnny s’est associé à Jaehyun, Taeyong et Doyoung étaient partenaires, et Taeil s’est associé à Haechan.

Pour le premier exercice du test d’amitié, chaque membre du NCT 127 a parlé de sa première impression du membre avec lequel il était jumelé.

“Quand j’ai rencontré Yuta pour la première fois, c’était l’été 2012, et je m’en souviens précisément parce que c’était le mois où j’ai également intégré le label et il est venu quelques jours après moi”, a déclaré Mark. «Je savais juste qu’il était si gentil. On pouvait le voir dans ses yeux. “

“Ma première impression de Mark a été qu’il était très mignon”, a déclaré Yuta. “Sa voix n’était pas aussi grave qu’elle l’est maintenant. Il a toujours été comme «frère» «frère» avec sa voix aiguë. C’est la mémoire durable que j’ai. “

Les membres de NCT 127 sont proches comme une famille

Après avoir donné leurs premières impressions, Yuta et Mark ont ​​déclaré qu’ils étaient maintenant les plus proches qu’ils aient jamais été.

“Je pense vraiment que nous sommes encore plus près de nous”, a déclaré Mark.

Yuta a appuyé cette opinion, en disant: “En ce moment, nous sommes proches comme une famille … il est également venu d’un autre pays en tant que stagiaire et nous avons traversé beaucoup de difficultés ensemble … et nous avons tous deux une compréhension tacite l’un de l’autre.”

Johnny a déclaré à Glamour qu’il pensait que Jaehyun serait son ami pour la vie.

“J’ai l’impression que vous avez des amis qui vous accompagneront pendant une journée, une semaine, un mois, mais c’est l’un de ces amis que j’aurai pour le reste de ma vie”, a déclaré Johnny à propos de Jaehyun.

Doyoung a reconnu qu’il était très proche de Taeyong.

«Notre relation est désormais très solide. C’est fort et nous nous aimons et nous aimons », a déclaré Doyoung. «Quelqu’un avec qui je pourrais beaucoup discuter. C’est à quel point nous sommes proches. “

Chaque membre s’est fait des compliments

Après avoir raconté à Glamour leurs premières impressions par rapport à leurs amitiés maintenant, les membres ont dû s’embrasser pendant une minute. Pendant l’exercice, Haechan et Taeil se sont relayés pour sauter dans les bras.

“Je suis très habitué à ça”, a déclaré Haechan en serrant Taeil dans ses bras.

Ensuite, les membres du NCT 127 se sont complimentés. Le doux exercice a révélé ce qu’ils aimaient vraiment le plus chez leurs confrères.

“Que ce soit sa personnalité, sa voix ou sa mentalité, tout cela est tout à fait unique”, a déclaré Haechan à propos de Taeil.

«Il a une belle voix. C’est un comédien hilarant. Et il est fou », a déclaré Taeil à propos de Haechan, ce qui a fait rire Haechan.

Johnny et Jaehyun ont ri tout au long de cet exercice, mais ont réussi à se faire de véritables compliments.

“Johnny, vous êtes un véritable auditeur”, a déclaré Jaehyun.

Pendant le segment des compliments, Taeyong a complimenté le sourire et la construction de Doyoung, car les vêtements lui vont bien et il est conçu pour danser. Doyoung a complimenté la passion et la présence sur scène de Taeyong. Les membres ont ensuite dansé ensemble et se sont relayés pour faire confiance, prouvant qui fait le plus confiance aux membres.