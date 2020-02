Ce que Matt Damon a aimé le vrai Carroll Shelby et ce qu’il n’a pas fait

Ford v Ferrari raconte l’histoire vraie du designer automobile Carroll Shelby (Matt Damon) et du pilote Ken Miles (Christian Bale) qui s’associent pour remporter le Mans 1966. Ferrari dominait auparavant la course, mais Ford Motor Company a engagé Shelby pour livrer un véhicule gagnant. Le film montre comment il a conçu le GT-40.

Matt Damon dans Ford v Ferrari | Merrick Morton / Twentieth Century Fox

Vous pouvez ramener Ford v Ferrari à la maison sur DVD, Blu-ray et 4K UHD. Chacune de ces sorties est accompagnée d’un documentaire de 60 minutes dans les coulisses dans lequel Damon, le réalisateur James Mangold et d’autres cinéastes discutent de donner vie à l’histoire. Voici comment Damon a capturé le vrai Shelby, et une chose qu’il a laissée.

«Ford v Ferrari» a un point de vue sur Carroll Shelby

Ford v Ferrari reprend après la fin de la carrière de Shelby. Le constructeur lui propose un nouveau cheminement de carrière, même s’il ne le savait pas à l’époque.

Ford contre Ferrari Blu-ray | Divertissement à domicile 20th Century Fox

“Caroll Shelby est une sorte de vendeur et un arnaqueur”, a déclaré Mangold. «Il compense en quelque sorte le fait qu’il ne peut plus courir lui-même. Il a une sorte de personnalité incroyable de Type A et c’est un pilote de voiture de course obsessionnel qui, soudain, ne peut plus faire ce qu’il aime. Il s’est en quelque sorte installé dans une entreprise où il compense presque le manque d’enthousiasme de la piste en essayant d’obtenir le même high en étant entrepreneur. “

Matt Damon à propos de son personnage «Ford v Ferrari»

Shelby n’était pas un costume ordinaire. Bien qu’il ait préféré travailler dans le garage, Shelby savait comment éblouir les cadres de Ford pour obtenir ce qu’il voulait dans la GT-40.

«Il était un maître de ce genre de diplomatie. Il savait comment vendre n’importe quoi à n’importe qui et gérer un tas d’agendas et de relations concurrentes afin d’obtenir ce qu’il voulait. [Shelby] était sur le point de disparaître dans l’oubli et d’être juste un autre gars qui essayait de vendre des voitures aux gens. C’était une opportunité incroyable pour lui de devenir un constructeur automobile de classe mondiale, devenant comme le concepteur par excellence. De toute évidence, nous savons qu’il a réussi parce que nous connaissons la Shelby Mustang et nous connaissons son nom aujourd’hui. »

Matt Damon, Ford v Ferrari Blu-ray bonus caractéristiques

Premièrement, Matt Damon a eu raison de la voix de Carroll Shelby

Carroll Shelby ne ressemble pas à Jason Bourne. Damon a adopté le traîneau sud de Shelby, mais pas à un degré exagéré.

Christian Bale et Matt Damon dans Ford v Ferrari | Merrick Morton / Twentieth Century Fox

“Je ressens une énorme responsabilité quand c’est une vraie personne”, a déclaré Damon. «Il y a une tonne de documentaires qui ont été réalisés et une tonne d’interviews existantes. C’est vraiment utile parce que sa voix était très distincte. J’ai passé beaucoup de temps là-dessus. Je l’écouterais beaucoup. Vous essayez juste de faire en sorte que ce soit une seconde nature. “

«Ford v Ferrari» n’a conservé que deux pièces de la garde-robe Carroll Shelby

Apparemment, Shelby était une commode très flamboyante. Le créateur de costumes de Ford contre Ferrari, Daniel Orlandi, a abandonné certaines des tenues les plus bruyantes de Shelby. Il n’avait besoin que de deux pièces de garde-robe pour identifier Damon comme Shelby.

“À l’origine, nous aurions pu en avoir des vêtements plus sophistiqués, mais il n’a pas besoin du costume pour définir le personnage autant et être si exagéré”, a déclaré Orlandi. “Alors il porte son cow-boy chaud que Carroll Shelby portait beaucoup et ses bottes de cow-boy en crocodile.”