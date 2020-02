Ce que Melissa Rycroft pense vraiment de Peter Weber et de la saison 24 à ce jour (exclusif)

Melissa Rycroft, candidate à The Bachelor Season 13 et gagnante de Dancing with the Stars Season 15, a parlé avec Showbiz Cheat Sheet de ses opinions sur Peter Weber et The Bachelor Season 24. Voici son point de vue sur Weber, sa saison et qui elle choisit comme son célibataire préféré dans la franchise jusqu’à présent.

Showbiz Cheat Sheet: Que pensez-vous de la saison de Peter Weber?

Melissa Rycroft | Greg Zabilski / Walt Disney Television via .

Pour être honnête, j’ai du mal à entrer dans cette saison. Peter n’était pas mon choix pour être le célibataire et il est un peu trop vanillé à mon goût. [This season] semble juste beaucoup plus attrayant et plus superficiel dans un sens. Je ne peux pas dire si le spectacle a changé ou si je suis devenu trop vieux pour ça! Je ne peux pas encore le comprendre, mais j’essaie toujours.

CS: Pour qui voulez-vous cette saison?

MONSIEUR: Malheureusement, vu le déroulement du drame, il change chaque semaine. J’aimais vraiment Madison. J’étais comme “Oh mon Dieu, je pense qu’elle serait géniale.” J’ai vraiment aimé Victoria Paul jusqu’à ce qu’elle panique massivement la semaine dernière. J’étais enraciné pour Sydney, puis elle m’a en quelque sorte perdu. Je pense que tout le monde que j’aime me donne une raison un épisode plus tard pourquoi je ne les aime plus!

CS: Si vous pouviez remonter le temps et réapparaître dans The Bachelor, y a-t-il quelque chose que vous feriez différemment? As-tu des regrets?

Melissa Rycroft en 2010 | Frazer Harrison / .

MONSIEUR: Honnêtement, je n’ai aucun regret. De toute évidence, mon

temps sur le baccalauréat était il y a un monde. C’était un spectacle différent à l’époque.

Donc, je me sens comme quand nous étions sur le spectacle il y a 11 ou 12 ans, nous étions aussi

authentique que nous pourrions être. Il n’y a eu aucun gain sur les réseaux sociaux.

Il n’y avait pas de possibilités d’emploi, et nous étions donc qui nous étions.

Je pense que c’était définitivement, selon mon expérience, un peu gênant

à la fin. Mais je n’aurais pas eu la carrière après ça et je n’ai pas

pense que j’aurais grandi autant que je ne l’aurais pas fait. Donc je ne fais pas

pense que je changerais quoi que ce soit à propos de mon expérience.

CS: Avez-vous des conseils ou des astuces pour les concurrents de cette saison?

Peter Weber sur The Bachelor Saison 24 | Eric McCandless via .

MONSIEUR: J’ai du mal à savoir qui est réellement là pour Peter. Et une fois que j’ai compris cette partie, mon conseil est de rester fidèle à qui vous êtes. Je pense que le spectacle a tellement changé. Les gens viennent maintenant et ils veulent autre chose que l’histoire d’amour à la fin. Personnellement, j’aime vraiment l’histoire d’amour.

Peter n’est peut-être pas mon célibataire préféré, mais je veux quand même le voir trouver quelqu’un. Je suis un romantique désespéré qui veille à cela. Et j’espère qu’il trouvera cette personne et j’espère qu’elle restera fidèle à elle-même et à sa relation et qu’elle ne laissera pas le monde des médias et le monde des médias sociaux et tout cela les changer ou changer leur relation.

CS: Avez-vous un célibataire préféré jusqu’à présent?

MONSIEUR: Je dirais que Sean Lowe est mon célibataire préféré de tous les temps. Je le connaissais avant. Je pense juste qu’il était en quelque sorte le mélange parfait d’un célibataire. Je pense qu’il est drôle et intelligent. Je pense qu’il était la bonne quantité de charme et je pense que tout le monde a compris qu’il était vraiment un bon gars. Il voulait vraiment trouver une femme et clairement, il est toujours marié avec elle maintenant et ils ont un tas d’enfants. Sean Lowe est de loin mon préféré.

Lire la suite: ‘Le

La star de baccalauréat Melissa Rycroft discute de sa nouvelle initiative en santé et de ce qu’elle

Est-ce pour rester en bonne santé

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo.