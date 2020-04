Ce que nous faisons dans la saison 3 des Shadows est-il confirmé? La série Vampire a encore du mordant! – HITC

Il est récemment revenu, mais la saison 3 de What We Do in the Shadows est-elle confirmée?

Revenons à l’année 2014…

Quelle année fantastique pour le cinéma! Le public a été invité à assister à des scènes comme Boyhood, The Grand Budapest Hotel, Whiplash, Birdman, Gone Girl, Guardians of the Galaxy, Interstellar, The Raid 2 et plus encore.

Il y avait tellement de moments forts, mais pour les amateurs de comédies d’horreur, What We Do in the Shadows s’est imposé comme l’une des meilleures offres de l’année.

Réalisé par Jemaine Clement et Taika Waititi, le tournage de bienvenue du film sur la mythologie des vampires a été un plaisir hilarant et les espoirs se sont rapidement tournés vers plus.

Waititi est devenu un nom colossal depuis lors grâce à Thor: Ragnarok, Hunt for the Wilderpeople et Jojo Rabbit, mais heureusement, What We Do in The Shadows n’a pas été laissé pour compte et a obtenu un suivi sous la forme d’un séries.

Maintenant, la saison 2 orne les écrans. Pouvons-nous en attendre plus?

Ce que nous faisons dans la saison 3 des Shadows est-il confirmé?

Non, ce que nous faisons dans la saison 3 des Shadows reste à confirmer.

Bien que la première saison n’ait pas été un succès grandiose, il y avait clairement tellement de gens qui pensaient passionnément que c’était l’accompagnement parfait du film.

Après la première saison, beaucoup ont exprimé leur enthousiasme pour plus d’épisodes et il a heureusement été renouvelé.

Que nous puissions revoir la même chose est un peu délicat pour plusieurs raisons. Premièrement, le concept est celui qui pourrait être étiré assez rapidement, car il n’y a que de nombreuses façons de renverser le sous-genre saturé.

Cependant, il est toujours préférable de consulter les notes lorsque vous envisagez un renouvellement potentiel.

Comme l’a souligné la série télévisée Finale, la première saison sur FX était en moyenne de 0,18 dans la tranche démographique 18-49 avec 467 000 téléspectateurs. Ils montrent des chiffres pour le premier épisode de la saison 2, qui revendique un 0,17 similaire dans la même population et 409 000 téléspectateurs. Donc, bien qu’il soit légèrement plus bas, il est toujours impressionnant.

Ils sont susceptibles de revoir les chiffres une fois la saison terminée et si les chiffres restent élevés, c’est probable. Si la créatrice Jemaine Clement a plus de trucs dans ses manches, nous serions heureux de regarder.

Les fans parlent de ce que nous faisons dans la saison des Shadows 2

Si nous demandons si le public aimerait voir le spectacle revenir, il est clair que la plupart seraient ravis.

La première de la saison 2 a exhorté beaucoup de gens à se rendre sur Twitter pour faire leurs éloges, certains allant jusqu’à dire que c’est un nouveau terrain.

Découvrez une sélection de tweets:

