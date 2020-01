Ce que nous faisons dans les étoiles de la saison 2 des ombres révélées – / Film

Publié le vendredi 10 janvier 2020 par Fred Topel

Comédie vampire de Taika Waititi et Jemaine Clement Ce que nous faisons dans l’ombre est devenu une série FX à succès l’an dernier. Il est de retour pour une deuxième saison et FX a présenté un panel à la Television Critics Association pour en avoir un aperçu. Les acteurs Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillen et Mark Proksch faisaient partie du panel avec Clement et le producteur exécutif / scénariste Stefani Robinson.

Ils ont révélé ce qui se passait pour chacun des personnages, y compris de grandes guest stars comme Mark Hamill et les personnages de la saison 1 qui ne pouvaient plus apparaître. Ce que nous faisons dans l’ombre revient le 15 avril sur FX.

Mark Hamill sera sur ce que nous faisons dans l’ombre

What We Do in the Shadows a jeté le gant des stars vedettes dans un épisode où les personnages principaux ont rencontré le conseil des vampires. Clement et Waititi ont repris leurs rôles du film, et Tilda Swinton, Evan Rachel Wood et Wesley Snipes sont apparus.

“Nous avons de très bonnes stars invitées, et nous en avons une particulièrement énorme”, a déclaré Clement. “Je ne sais pas si je dois dire. Mark Hamill. “

C’est tout ce que Clément dirait de son rôle, y compris s’il est un vampire ou un humain. “Pas plus”, a déclaré Clement. “C’est un secret.”

Le conseil des vampires vient toujours après les vampires de la maison.

“D’une manière assez importante, je dirais que leur évasion du conseil a des conséquences tout au long de la saison”, a déclaré Proksch.

Laszlo et Elvis

Matt Berry joue à Laszlo, et Berry a révélé qu’il est expulsé de la maison lors de la saison deux.

«Je dois quitter la maison à un moment donné», a déclaré Berry. «Je dois quitter la maison et je dois changer mon nom parce que j’ai fait quelque chose de méprisable. Je ne suis donc pas extérieurement un vampire pour un épisode. “

Berry rencontre un autre personnage célèbre qui est aussi un vampire.

“Ensuite, il y a Elvis”, dit Berry. «Il, il apparaît. Il a été transformé en vampire dans les années 70, juste avant de mourir, 77. Il est au sous-sol. C’était très amusant d’être avec lui. »

Laszlo et Nadja sont amoureux et font de la musique

Dans la finale de la saison de What We Do In the Shadows, Nadia (Demetriou) a ravivé son histoire éternelle avec son amant humain réincarné (Jake McDorman), que Laszlo tue toujours au fil des siècles. Voir Laszlo intervenir à nouveau a ravivé leur mariage, et cela se poursuit dans la saison deux.

“Nadja et Laszlo sont en très bonne position”, a déclaré Demetriou. “Ils sont très, très amoureux et donc un peu plus actifs sexuellement que jamais.”

Ils font aussi de la musique pour célébrer leur amour.

“Nous avons une salle de musique qui était très amusante où vous nous entendrez jouer des chansons que nous avons écrites au cours des trois ou quatre cents dernières années”, a déclaré Berry. “Et ils sont dans différents types de styles. Il y a un numéro disco. Il y a une chose de style baroque. Auteur-compositeur-interprète, acoustique. ”

Demetriou a ajouté: «Électronique, Ragtime. Scatting, j’ai fait un scatting. Ils ont tout fait. Et ils ont écrit beaucoup de succès, de grands succès. »

Bien que Clement vienne du milieu musical de Flight of the Conchords, Berry a dit qu’il a écrit les chansons de Laszlo.

Guillermo Van Helsing continue

La finale de la saison a également révélé que Guillermo (Guillan), l’humain qui attendait une décennie pour devenir un vampire, est en fait lié au célèbre chasseur de vampires Van Helsing. La saison deux explorera son conflit.

“Guillermo découvre qu’il est un tueur naturel de vampires, mais il veut être un vampire est une grande partie de la saison”, a déclaré Clement. «De nombreux épisodes sont également des histoires autonomes.»

Les vampires ont déjà pratiquement ignoré Guillermo, donc avoir un Van Helsing au milieu d’eux ne les met pas vraiment en phase.

“Ils n’en remarquent pas beaucoup, mais finalement, oui”, a déclaré Clement. “Que tout devient conscient.”

C’est au moins une évolution juteuse du rôle de Guillan.

“Guillermo doit faire beaucoup de choses d’action”, a déclaré Guillen. «Et c’est un conflit pour Guillermo de vouloir quelque chose et d’être bon dans autre chose. C’est donc un joli carrefour. “

Plusieurs membres de What We Do in the Shadows Family ont évolué

Dans la première saison, Beanie Feldstein a joué Jenna, une fille que Nadja a transformée. Depuis Booksmart, Feldstein est devenu indisponible pour la saison deux.

“Malheureusement, elle est juste trop occupée”, a déclaré Clement. “C’est un peu décevant pour moi parce qu’elle était prévue pour être un grand personnage, mais nous avons trouvé d’autres histoires vraiment amusantes et d’autres personnes à apporter.”

Taika Waititi a réalisé quelques épisodes de la saison un, mais il est trop occupé pour diriger la saison deux. Et tandis que Colin a eu une petite amie dans la saison 1, le vampire émotionnel Evie (Vanessa Bayer), mais Colin sera à nouveau célibataire.

“Evie ne sera pas de retour cette saison, mais je trouve les intérêts amoureux dans d’autres endroits très à l’aise”, a déclaré Proksch. «Alors Colin entre dans des sexcapades. Comme l’Amérique le veut, l’Amérique l’obtient. »

