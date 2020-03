«Ce que nous faisons dans l’ombre», le teaser de la saison 2 propose un spectacle de marionnettes sensuel

Ce que nous faisons dans l’ombre est de retour avec des manigances plus surnaturelles. FX a sorti un teaser pour la deuxième saison de la série comique surnaturelle, qui revient en avril. Mais alors que nous sommes encore un mois après le retour de What We Do in the Shadows, le teaser nous donne une petite mise à jour sur ce que les colocataires vampires ont fait depuis que nous les avons vus pour la dernière fois. Ce qui est, apparemment, des spectacles de marionnettes sexy. Regardez le teaser de la saison 2 de What We do in the Shadows ci-dessous.

Ce que nous faisons dans le teaser de la saison 2 de Shadows

Basé sur le célèbre film de fiction du même nom de 2014 écrit par Jemaine Clement et Taika Waititi, Ce que nous faisons dans la série Shadows de FX est venu comme une surprise quand il a été annoncé. Mais des critiques positives pour la première saison et quelques camées animés ont montré que la prémisse de «quatre vampires partageant un appartement» peut se maintenir pendant au moins quelques saisons.

La deuxième saison de What We Do in the Shadows offre beaucoup plus de célébrités, y compris Haley Joel OsmentLe zombie Topher, qui devient l’objet des affections de Nadja et Lazlo dans les premiers épisodes de la saison 2. C’est un rôle complet pour Osment, qui a éclaté avec le thriller surnaturel 1999 The Sixth Sense. Mais le Topher d’Osment devient un rival improbable pour le familier des vampires d’Harvey Guillén, qui a – selon ce teaser – entrepris de proposer des spectacles de marionnettes sensuels pour Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou et les vampires de Mark Proksch. C’est une drôle de petite allumeuse dans la deuxième saison de What We Do in the Shadows, mais ne révèle pas grand-chose, sauf que nos vampires préférés sont toujours aussi étranges et excités.

What We Do in the Shadows saison 2 premières sur FX sur 15 avril 2020.

Basé sur le long métrage du même nom de Jemaine Clement et Taika Waititi, «What We Do in the Shadows» est un regard documentaire sur la vie quotidienne (ou plutôt nocturne) de quatre vampires qui ont «vécu» ensemble depuis des centaines d’années à Staten Island. Après une visite inattendue de leur seigneur des ténèbres et de leur chef, les vampires se souviennent de ce à quoi ils avaient initialement été chargés à leur arrivée à New York il y a plus d’un siècle – une domination totale et complète du Nouveau Monde. Mais quelle est exactement la meilleure façon de parvenir à cette domination? Une équipe de caméras de vérité suit le mouvement tandis que les vampires tentent de répondre à cette question.

