Ce que nous pouvons apprendre sur la pandémie de coronavirus dans le film de 2011

Maintenant que les nouvelles de la pandémie de coronavirus prennent une grande partie de notre vie, de nombreux Américains se tournent vers le film Contagion de 2011. Contrairement à un film catastrophe plus traditionnel, Contagion adopte une approche nuancée et bien documentée pour montrer comment les États-Unis pourraient réagir à une pandémie. Le scénariste Scott Z. Burns et le réalisateur Steven Soderbergh racontent l’histoire de scientifiques du CDC, de responsables gouvernementaux et de patients, qui font tous de leur mieux pour vaincre la maladie. Burns a récemment été interrogé sur ses conseils sur la situation du COVID-19 en 2020 – et il semble que nous pouvons apprendre beaucoup de Contagion.

Le film sur la pandémie de 2011 est en fait assez précis

Oui, Contagion est un film – et nous savons que Hollywood n’est pas exactement connu pour sa précision. Surtout en matière de médecine.

Cependant, un article du magazine New Scientist a félicité Contagion pour son dévouement à corriger les informations.

“Il est difficile de nommer de nombreux blockbusters hollywoodiens qui sont aussi investis dans les réalités de la science que Contagion.” Ils reconnaissent que même si ce n’est pas parfait, Soderbergh et toute l’équipe de Contagion ont clairement mis le temps de rechercher sur quoi ils faisaient un film.

Heureusement, la plus grande différence entre la maladie de Contagion et COVID-19 est le nombre de personnes qu’elle tue. Le taux de mortalité par virus de cinéma est d’environ 20%, tandis que le taux de coronavirus dans le monde réel est d’environ 3%. Pourtant, ce nombre affecte nos populations les plus vulnérables, ce qui signifie que nous avons besoin d’une réponse à grande échelle.

Écoutez les experts médicaux, dit le scénariste de «Contagion»

L’écrivain Contagion Scott Z. Burns a dit à Slate ce qu’il pensait que nous devrions faire à propos du COVID-19, dix ans après la réalisation de son film sur la pandémie.

“Je suppose que mon sentiment en tant que personne qui croit en la science est que lorsque les scientifiques nous disent ces choses, nous ferions bien d’écouter”, a déclaré Burns. Il craignait que pour l’instant, nous n’en fassions pas assez. Il a dit à Slate:

Il est incroyable pour moi que nous ne laissions pas les personnes vraiment incroyables de la santé publique de ce pays diriger la réponse – que nous découvrons que nous n’avons pas suffisamment de kits de test et que pour une raison quelconque, nous avons dissous nos équipes de préparation à une pandémie.

La distanciation sociale est une chose, nous rappelle «Contagion»

De nombreuses scènes de Contagion ont frappé un peu près de chez nous. Les conseils des responsables du CDC dans le film semblent très familiers – distanciation sociale, se laver les mains pendant 20 secondes, ne pas toucher le visage. Le CDC suggère maintenant les mêmes choses pour ralentir la propagation du coronavirus. Prise de Burns:

… Nous pouvons nous protéger mutuellement si nous faisons les bonnes choses. Et cela signifie une distanciation sociale. Cela signifie beaucoup se laver les mains. Cela signifie rester à la maison si vous êtes malade.

L’auteur de Contagion dit que même si le gouvernement doit prendre des mesures massives, à ce stade: le peuple a le pouvoir de déterminer si cette crise de santé publique devient vraiment mauvaise ou non.

«Si vous en parlez avec des personnes en santé publique, jusqu’à ce que nous ayons un remède généré par des produits pharmaceutiques ou scientifiquement, nous sommes le remède», a déclaré Burns. “Nous pouvons être le remède.”

La panique et la désinformation n’aident en rien

Burns a déclaré que la «plus grave erreur» à commettre dans ce type de situation est de «ne pas donner l’espace et… le soutien aux responsables de la santé publique qui peuvent nous aider à traverser cette situation». Le scribe Contagion veut en voir encore plus. Il a dit à Slate:

J’ai lu des comptes rendus dans la presse que le Dr [Anthony] Fauci n’est pas vraiment autorisé à parler tant que Mike Pence n’a pas approuvé son message. Cela m’inquiète. Si nous voulons passer à travers cela dans la meilleure version, c’est en responsabilisant ces personnes et en leur donnant les ressources dont elles ont besoin.

En effet, lors de pandémies ou d’autres crises nationales, la désinformation – et la panique – peuvent se propager comme une traînée de poudre. Et cela peut être tout aussi dangereux.

“Si vous revenez en arrière et regardez l’affiche, le slogan du film était” Rien ne se propage comme la peur “,” a déclaré Burns. «Lorsque Steven et moi avons discuté avec des responsables de la santé publique, c’était toujours leur plus grande préoccupation.»

L’écrivain Contagion a conseillé:

Je pense que nous devons être vraiment nuancés et responsables les uns envers les autres sur ce qui est vraiment important pour que les gens se protègent et sur ce qui enflamme la panique.

Une réponse immédiate du gouvernement est essentielle, estime Scott Z. Burns de ‘Contagion’

L’écrivain a critiqué le gouvernement américain de ne pas en faire plus face à la crise. Burns a déclaré:

Le problème n’est pas de jouer à des jeux avec nos frontières; c’est ainsi que nous prenons soin des gens maintenant. Il est étonnant pour moi que notre administration ne puisse pas émettre un message clair sur la façon dont les gens peuvent rester en sécurité et quels sont nos outils pour comprendre la propagation actuelle.

Le scénariste de Contagion a comparé notre réponse à celle du Vietnam – et les États-Unis font défaut.

“Il y a une vidéo sur YouTube d’une chanson qu’ils ont faite au Vietnam sur le lavage des mains …”, a-t-il déclaré à Slate. «Pourquoi notre gouvernement ne diffuse-t-il pas des messages de service public sur la façon de rester en sécurité? Ce n’est pas si difficile. “

La santé est fragile; lave t’es mains

Burns a un peu d’espoir sur la façon dont nous pouvons gérer COVID-19.

“Je suis encouragé par la capacité des scientifiques à trier ces choses, et je suis reconnaissant que le taux de mortalité de ce virus ne ressemble pas à celui du film”, a-t-il déclaré à Slate. “Je crois que nous réglerons cela.” Cependant, une grande partie de la responsabilité de résoudre cette crise est entre les mains des politiciens.

“Mais c’est vraiment à notre leadership gouvernemental de décider de la rapidité avec laquelle nous le trions et du nombre de personnes qui doivent souffrir avant de sortir la tête de leurs * sses”, a conclu le scénariste de Contagion.

Au bout du compte, de telles crises sanitaires nous rappellent une chose cruciale. Notre santé est intrinsèquement fragile; notre corps et notre système immunitaire ne peuvent en supporter que trop. Non, nous n’allons pas tous mourir – mais les personnes âgées et immunodéprimées sont plus à risque de le faire – et ce ne sont pas des membres jetables de notre société. Comme le rappelle l’auteur de Contagion, procédons avec prudence et protégeons les personnes vulnérables. Parce que nous préférons rire de la façon dont nous avons tous réagi de manière excessive plutôt que de regretter de ne pas en avoir fait plus.