Ce que nous voulons de Star Wars, partie II, Le problème des ténèbres dans l’horreur et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez la deuxième partie de Patrick (H) Willems vaste essai vidéo où il essaie de déterminer ce que les fans veulent de Guerres des étoiles. Plus, Couvre-feu et Création Annabelle réalisateur David F. Sandberg discute de la difficulté de simuler l’obscurité appropriée dans les films d’horreur, et Parcs et loisirs co-stars Amy Poehler et Rashida Jones passer une entrevue d’essai de détecteur de mensonge.

Après avoir tenté de déchiffrer le code de Star Wars après la sortie de The Last Jedi et entraîné des divergences d’opinion, Patrick (H) Willems est de retour avec une deuxième partie. Inspiré par les opinions presque également divergentes sur Star Wars: The Rise of Skywalker, il essaie à nouveau de comprendre pourquoi certains fans ont été déçus et pourquoi d’autres ne l’ont pas été.

Ensuite, le directeur de Lights Out et Annabelle Creation, David F. Sandberg, sait comment effrayer les gens, et il a surtout une expérience avec un public terrifiant avec l’obscurité. Mais vous ne savez peut-être pas qu’utiliser l’obscurité sur un film pour effrayer les gens n’est pas aussi simple que de trouver le bon éclairage. Dans cette vidéo, il explique certains des défis que vous ne connaissez peut-être pas.

Enfin, Amy Poehler et Rashida Jones ont eu une belle amitié sur Parks and Recreation, et maintenant ils sont de retour ensemble dans la nouvelle série animée Duncanville sur FOX. Alors Vanity Fair a assis les deux pour l’interview du détecteur de mensonge. Amy a-t-elle déjà fait quelque chose dans les coulisses avec Maya Rudolph qui serait considéré comme illégal? Qu’est-ce que Rashida Jones a voté «le plus susceptible de…» au lycée? Obtenez ces réponses, quelques bons rires et bien plus encore.

Articles sympas du Web: