Ce que Peacock de NBC signifie pour Netflix

Le rideau a été dévoilé sur le nouveau service de streaming NBCUniversal de Comcast, Peacock. Il y a beaucoup de nouvelles à déballer qui ont été excellemment réalisées par d’autres points de vente, mais nous voulions jeter un coup d’œil à l’impact que Peacock aura spécifiquement sur Netflix en ce qui concerne le contenu et où il se termine.

Nous allons ignorer certains des faits clés concernant le nouveau service Peacock de NBC, car vous êtes mieux desservi par l’excellente ventilation de CordCuttersNew de la nouvelle structure de tarification et de publicité.

Nous décomposerons l’impact sur Netflix de quatre manières: quel contenu Netflix risque de perdre, ce que Netflix n’a pas réussi à gagner, ce que Netflix garde à court et à long terme et ce qu’il reste à Netflix à gagner.

Vous ne trouverez aucune analyse commerciale experte à ce stade, nous parlons uniquement du point de vue du contenu.

Remarque: cet article est spécifiquement destiné aux États-Unis. D’autres régions resteront probablement inchangées jusqu’à tout déploiement international du service de streaming.

Qu’est-ce qui quitte Netflix pour Peacock

Tout d’abord, ce qui reste. Deux des suppressions les plus en vue ont déjà été annoncées à l’avance, dont The Office et Parks and Recreation.

Voici la liste des contenus à supprimer dans un avenir immédiat, du contenu qui a déjà quitté Netflix ou confirmé être supprimé à un moment donné.

Le bureau, le remake américain de l’émission britannique avec Ricky Gervais est peut-être le plus gros retrait de tous. La série de faux documents devrait quitter Netflix le 1er janvier 2021.Parcs et loisirs est le prochain plus grand qui devrait partir en octobre.Frasier a quitté Netflix fin décembre 2019.Parentalité a quitté Netflix en septembre 2019.À votre santé devrait quitter Netflix à un moment donné en 2020.Bates Motel a été inclus dans la liste principale des acquisitions télévisées, mais il n’a pas encore été confirmé de quitter Netflix, bien qu’il soit maintenant probable à court terme.L’aile ouest se dirige vers HBO Max et devrait quitter Netflix en décembre 2020.

Certaines des filiales de NBC telles que Syfy et USA Network verront probablement ses titres restants suivre un calendrier similaire à d’autres réseaux sur Netflix.

Il semble également que Netflix conserve les bonnes filles de NBC, The Blacklist, Marlon, Taken, The Night Shift et The Good Place pendant encore quelques années.

Ce que Netflix a perdu

Celui-ci est plus spéculatif dans le sens où il implique que Netflix a) a eu une chance d’obtenir les licences pour ces émissions et b) Netflix les a voulu en premier lieu.

Deux hommes et demi de Warner Brothers devait probablement se diriger vers HBO Max plus tard cette année, mais a été discrètement mentionné dans les acquisitions.Collection Wolf Entertainment de Wolf Wolf était censé être en jeu, mais Peacock l’a volé avec tous les épisodes de Law and Order (et ses différentes retombées) et de Chicago (et ses diverses retombées)Yellowstone de Paramount Network a également été exploité pour le nouveau service.Future Dreamworks TV La série semble se diriger vers Peacock (après son accord avec Hulu?). Netflix a encore environ 4-5 nouveaux titres qui sortent du studio.Films Dreamworks ont été arrachés à Netflix en 2018 par Hulu, mais il semble maintenant qu’ils se dirigent désormais vers Peacock. Il n’est pas clair si la première fenêtre d’Illumination Entertainment est incluse.Images universelles les titres arriveront à Peacock dans la première fenêtre aux côtés, semble-t-il, de HBO qui a un accord de sortie jusqu’en 2023. Cela exclut probablement Netflix de l’obtenir. Ce que Netflix pourrait toujours obtenir

Enfin, nous allons jeter un œil à certaines des émissions non annoncées pour Peacock (mais qui étaient sur NBC à un moment donné) que Netflix pourrait toujours attraper.

Seinfeld – Netflix a déjà obtenu les droits pour celui-ci loin de Hulu pour 2021. Une grosse perte pour Peacock.The Bill Cosby Show n’a pas été annoncé pour Peacock malgré sa diffusion. Cependant, il s’agit probablement d’un calice empoisonné pour des raisons évidentes.Communauté n’a pas été annoncé pour Peacock et les droits sont actuellement à gagner auprès de Sony TV. Netflix pourrait-il obtenir ceci pour être un autre remplacement pour Friends / The Office?ER n’a pas encore été rattaché à HBO Max ou Peacock. Il réside actuellement à Hulu, mais Netflix pourrait le récupérer?

C’est tout ce que nous avons, pour le moment, nous vous tiendrons bien sûr au courant des changements au fil du temps.

Pour l’instant, faites-nous savoir si vous allez obtenir Peacock dans les commentaires ci-dessous.