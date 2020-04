Ce que Ricky Gervais dit de la saison 3

Avant même que son monologue des Golden Globe Awards ne devienne viral, le comédien Ricky Gervais a fait sa marque dans le monde du divertissement en tant qu’écrivain et acteur. En ce moment, il joue dans The Willoughbys et sa propre émission sur Netflix.

Sa dernière série vous fera rire, pleurer et peut-être guérir avec ses personnages originaux, son protagoniste triste mais en colère et son sujet réel: le chagrin. After Life est la prochaine chose que vous souhaitez vérifier sur le streamer.

Pour ceux d’entre vous qui sont déjà fans, vous remarquerez qu’il y a deux saisons de la série qui sont facilement excitantes. La saison 2 vient de sortir le 24 avril sur Netflix et les téléspectateurs aimeraient voir un troisième opus. C’est en l’air, mais Gervais a quelques réflexions à ce sujet.

Ricky Gervais dans «After Life» sur Netflix | Natalie Seery / Netflix

À quoi sert «After Life»?

Le titre vous indique qu’il s’agit d’un spectacle sur la vie après la mort, mais la sombre comédie britannique sur un veuf essayant de faire face après la mort de sa femme est un peu plus que cela.

Tony Johnson, joué par Gervais, se sent en colère et déprimé après que Lisa soit décédée d’un cancer. Son seul réconfort est leur chien Brandy et des vidéos que sa femme a enregistrées pour lui en secret.

Ils le maintiennent quelque peu ancré, mais Tony est suicidaire et le dit à tout le monde, y compris à ses collègues et thérapeute. Il était une personne agréable, mais la mort et le chagrin le rendent blasé contre l’humanité.

Les enfants ne sont pas à l’abri de ses explosions, ni les étrangers. Son travail au journal le met en contact avec des personnages étranges de la ville, mais cela ajoute au glamour, à la sagesse et à l’humour de la vie de Tony.

Les fans veulent plus de «After Life»

Deux saisons et Tony a grandi sur les téléspectateurs. Son sarcasme, sa tendresse cachée et ses relations avec les gens qui l’entourent fonctionnent. Il en va de même pour les personnages de soutien, dont beaucoup éprouvent également des difficultés sociales.

Le facteur paresseux amoureux, le terrible psychiatre, Daphné la travailleuse du sexe, l’infirmière (Emma), Anne la veuve et tous ceux qui partagent l’écran de la série contribuent à rendre le spectacle agréable pour les téléspectateurs.

Surtout, les fans trouvent la série relatable et adorent Gervais »

performance pleine d’esprit et sincère. La façon dont le spectacle aborde la perte, le chagrin et

la dépression a frappé un accord avec le public et ils aimeraient voir un autre

saison de After Life.

Gervais a évoqué l’idée d’une troisième saison

Gervais a partagé qu’il n’avait initialement pas prévu trois saisons de l’émission. Mais il semble que la réponse écrasante des fans puisse changer d’avis. Il a dit que tant de gens ont tendu la main pour dire que l’émission les avait aidés à faire face à la mort et à des épisodes de tristesse dans leur vie.

Lors d’une interview avec This Morning, on lui a demandé

s’il était prêt à travailler avec Netflix sur une saison 3.

“Pour la première fois, je pense que je ferais une série 3 juste

parce que le monde est si riche, il y a tellement de personnages. Il y a des personnages dans

ce qui pourrait être le chef de file dans six ou sept cas. Mais ça doit descendre

une tempête, et il semble être en ce moment donc si ça continue comme ça alors,

Ouais.”

After Life ressemble définitivement à un succès pour

Gervais; attrapez les saisons 1 et 2 sur Netflix maintenant.