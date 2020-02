Ce que Selena Gomez veut faire dans 10 ans pourrait vous surprendre, mais cela ne devrait pas

À 27 ans, Selena Gomez a accompli plus que la plupart des gens. Elle a fait ses débuts très jeune dans l’émission pour enfants à succès, Barney & Friends. Par la suite, elle a continué à jouer le rôle de star invitée dans des émissions populaires de Disney Channel comme Hannah Montana et The Suite Life of Zack and Cody. Mais, lorsque Gomez a décroché le rôle du précoce mais aimable Alex Russo dans Wizards of Waverly Place, elle a explosé dans la célébrité. Alors que le spectacle a été acclamé par la critique, Gomez est devenu un nom connu. Entièrement intronisée dans la machine Disney, l’actrice a également commencé à sortir sa propre musique.

Selena Gomez | Tibrina Hobson / .

Selena Gomez est félicitée pour son nouvel album

Après son mandat chez Disney, Gomez a commencé à faire des films qui lui semblaient beaucoup plus adaptés à son âge. Elle a jeté sa peau Disney avec le film Spring Breakers et a également sorti plus de musique adulte. Son dernier album, Rare, sorti le 10 janvier 2020, est appelé son meilleur à ce jour, explorant des thèmes tels que la santé mentale et l’amour-propre. Gomez a également un intérêt direct pour la mode et a conclu un partenariat avec des marques de renom telles que Coach et Puma. Elle travaille en étroite collaboration avec lesdites marques pour concevoir des vêtements et accessoires que les fans de tous âges apprécieront.

L’actrice annonce sa nouvelle ligne de maquillage, Rare Beauty

Mais, malgré l’incroyable carrière que Gomez s’est bâtie pour elle-même, elle a encore beaucoup plus qu’elle veut explorer. La chanteuse «Lose You To Love Me» a récemment annoncé qu’elle avait fondé sa propre marque de beauté, Rare Beauty. La ligne de maquillage, qui sera vendue exclusivement en ligne et à Sephora, cherche à aider les gens à s’embrasser. Faisant partie d’une industrie qui se concentre tellement sur les apparences extérieures, Gomez comprend trop bien la pression pour se conformer à un certain standard de beauté. Elle espère que Rare Beauty aidera les gens à se sentir plus à l’aise avec la peau dans laquelle ils se trouvent.

Ce que Gomez veut faire à 37 ans

Il est clair que Gomez porte beaucoup de chapeaux, mais quelles parties de sa carrière voit-elle avoir de la longévité? Dans une récente interview avec Dazed, Gomez a été invitée à imaginer sa vie à un âge entièrement différent. On a demandé à la chanteuse ce qu’elle espérait faire dans dix ans. Sa réponse pourrait surprendre ceux qui n’y ont pas prêté attention. “J’espère que je ferai plus de ma philanthropie, tout en maintenant un équilibre sain avec ce que j’aime maintenant. Je pense que ça va aussi être une surprise. Mais j’espère que je suis super heureux et que je crée de bonnes choses pour le monde », a avoué le joueur de 27 ans.

L’engagement de Gomez envers la philanthropie

La philanthropie est au cœur du travail de Gomez depuis un certain temps. Elle est ambassadrice de l’UNICEF depuis des années, elle a parlé de la santé mentale, elle a même attiré l’attention sur le traitement des immigrants par les États-Unis en servant de productrice exécutive pour la série Netflix Living Undocumented. En fait, un récent voyage que Gomez a effectué au Kenya avec WE Organisation a servi d’inspiration pour son dernier clip, Rare. Gomez a toujours fait du don une priorité étant donné son niveau de renommée, de richesse et d’influence. Bien qu’elle ait eu de nombreuses expériences transformatrices en tant que philanthrope, elle note que son récent voyage au Chili avec l’UNICEF a changé la vie.

La chanteuse revient sur son récent voyage au Chili avec l’UNICEF

«Quand j’ai pris des photos sur mon téléphone avec ces jeunes enfants (au Chili) et que je les ai montrés, ils étaient tellement excités. Ils n’avaient tout simplement jamais vu une photo d’eux-mêmes. Même l’eau était de si mauvaise qualité qu’ils n’avaient même jamais vu leur reflet. Je me souviens que c’était un moment si doux parce que, bien sûr, nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider – fournir de l’eau potable, de l’éducation, construire des écoles, des hôpitaux – mais quand vous êtes en tête-à-tête avec ces enfants, vous savoir, jouer au football avec des bouteilles en plastique enveloppées dans des élastiques, pour les voir aussi heureux est vraiment spécial. Je ne suis pas une bonne joueuse de football… mais je peux faire semblant », se souvient Gomez à propos de son voyage. C’est formidable que le chanteur se soucie tellement de redonner. Nous sommes heureux qu’elle envisage de continuer son travail à mesure qu’elle vieillit.