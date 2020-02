Ce que son temps à Disney signifiait – / Film

Robert Iger a été PDG de la Walt Disney Company pendant un peu moins de 15 ans. Il est difficile de souligner exactement à quel point Iger a eu un impact massif dans son mandat à Disney, qui s’est terminé assez brusquement mardi, lorsqu’il a annoncé qu’il allait immédiatement passer à un nouveau rôle de président exécutif avant de démissionner définitivement en 2021. Un air de Le mystère entourait l’annonce, car alors que le contrat d’Iger était en vigueur à la fin de l’année prochaine, il était peu probable qu’il remette les rênes – à Bob Chapek – aussi rapidement.

En attendant, comme les conséquences le montrent clairement, il est grand temps de revenir sur Iger et ses nombreuses réalisations à Disney.

Tenir la distance

Bob Iger a rejoint la Walt Disney Company pour la première fois en 1996; à juste titre, il l’a fait à la suite de l’achat d’une autre société par Disney. Dans ce cas, il s’agissait de l’acquisition par Disney de la société mère du réseau de télévision ABC, Capital Cities. Iger faisait partie de la famille ABC depuis 1974, lorsque ses propres tentatives pour devenir un présentateur de nouvelles télévisées ont été abandonnées. Iger est devenu président d’ABC, Inc. à la fin de la fusion. En janvier 2000, il a été promu président et chef de l’exploitation de la Walt Disney Company, servant de numéro deux à Michael Eisner, alors PDG de la société.

Avant de devenir le PDG de Disney, Iger n’était pas automatiquement considéré comme un candidat naturel pour le rôle par Eisner, et il n’était pas non plus toujours acclamé par ses pairs. Comme capturé dans l’histoire inestimable de James B. Stewart en coulisses DisneyWar, Iger pensait une fois qu’une excellente idée pour une série télévisée serait celle basée sur la chanson des fontaines de Wayne “Stacy’s Mom”, dans laquelle une très jolie femme d’âge moyen est le fantasme sexuel de tous les garçons pré-adolescents de son quartier. (En toute honnêteté, la mère de Stacy fait avancer les choses.) Et Eisner, quelques années seulement avant la prise de contrôle d’Iger, était dédaigneux en disant qu’Iger ne pourrait jamais diriger l’entreprise.

Mais Bob Iger a fini par être la personne parfaite pour remplacer Michael Eisner, en grande partie parce qu’Eisner a pris une mauvaise décision après l’autre (ou, si vous voulez être charitable, ses bonnes décisions ont tendance à s’enflammer les unes après les autres). En 2020, Iger est un PDG aussi puissant que vous pouvez l’imaginer; il sort en tête, apparemment (bien que nous y reviendrons dans une minute). En 2005, il a été installé en tant que leader plus équilibré à la place d’Eisner, qui a été quasiment expulsé de l’entreprise par Roy E. Disney, le neveu défunt de Walt Disney qui avait autrefois joué un rôle déterminant dans le plaidoyer pour faire entrer Eisner pendant la milieu des années 80.

Vers l’infini et au-delà

Pixar Animation Studios était l’une des plus grandes sources de tension pour la Walt Disney Company au milieu des années 2000. (Pour plus de détails sur les films eux-mêmes, je vous invite à lire ma série en cours sur le studio et son histoire.) Michael Eisner, pour des raisons qui pourraient bien se résumer à l’entêtement avec le regretté Steve Jobs, a refusé de rapprocher Pixar de le pli. Avant le départ d’Eisner, il y avait de sérieuses inquiétudes quant à la conclusion du contrat de Pixar avec Disney, et ils déménageraient dans un studio rival. Bien qu’Eisner était convaincu que Disney pouvait réussir sans Pixar, Iger (à son crédit) savait que ce n’était pas vrai. Peu de temps après avoir commencé en tant que PDG, il est allé travailler sur John Lasseter et Jobs, finissant par les amener à vendre Pixar à Disney pour 7,4 milliards de dollars.

Ce n’était que le début d’un mandat de direction marqué par des fusions intelligentes et avisées, qui ont conduit la Walt Disney Company à un point de réussite que presque tout le monde aurait pensé impossible il y a 15 ans. Le nombre de visiteurs dans les principaux parcs à thème Disney aux États-Unis (ainsi que dans la plupart des parcs à thème Disney internationaux) a grimpé en flèche au cours des 15 dernières années, en grande partie grâce à la décision rapide d’ajouter encore plus de propriété intellectuelle dans les attractions et divertissement en direct.

Pour plus de preuves, il vous suffit de regarder le box-office national. En 2005, l’année où Iger est officiellement devenu le PDG de Walt Disney Company, la Maison de la souris n’avait que quatre films dans les 20 premiers grossers nationaux de l’année. L’un de ces titres a été un succès sans équivoque et à succès: leur adaptation de The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe, qui a rapporté près de 300 millions de dollars en Amérique du Nord. Les trois autres titres étaient, par ordre décroissant de numéros de billetterie, Chicken Little, The Pacifier et Flightplan, ce dernier ne faisant même pas 100 millions de dollars. En 2019, dernière année complète d’Iger en tant que PDG, Disney a présenté sept des huit meilleurs films au box-office national, parmi lesquels Captain Marvel et des remakes d’Aladdin et du Roi Lion. Et ce huitième titre? Celui qui n’est pas sorti par Disney? Eh bien, c’était le nouveau film Spider-Man de Sony, qui a toujours une connexion assez directe avec House of Mouse.

Engloutir et dévorer

Bien sûr, comme Jason Cochran de Frommers.com me l’a fait remarquer sur Twitter le lendemain du départ d’Iger, cela aide lorsque vous achetez tout. Si Bob Iger a excellé dans quoi que ce soit pendant son mandat au sommet de la Walt Disney Company, il en acquiert autant que possible. Certes, certaines acquisitions ont mieux fonctionné que d’autres. Il y a encore suffisamment de débats pour savoir si Lucasfilm a payé pour Disney sur le marché du théâtre, avec Solo: A Star Wars Story ne parvenant pas à frapper gros et les chiffres inférieurs à ceux attendus pour The Rise of Skywalker. (Même ces chiffres, bien sûr, représentaient plus d’un milliard de dollars dans le monde.)

Mais encore une fois: vous ne sortez pas par hasard sept des huit films les plus rentables d’une année donnée. Il faut un bon timing, du talent et des acquisitions. Au cours de la dernière décennie, comme je l’ai écrit fin décembre 2019, Disney a favorisé la renaissance des propriétés intellectuelles sans se soucier de leur valeur créative. Les remakes, les suites, les préquels, les ré-imaginations, les redémarrages, etc. étaient également une partie importante de l’héritage d’Iger. Pixar a fait plus de dépôts de marque que de titres originaux dans les années 2010, avec seulement Brave, The Good Dinosaur, Inside Out et Coco étaient les exceptions parmi les nouveaux films Toy Story et Cars. Le propre studio de Disney a également sorti quelques originaux; les derniers films originaux de leur unité d’animation de la décennie ont été Moana et Zootopia, et leur dernier titre original en direct a été la dramatique 2012 The Odd Life of Timothy Green. (Rappelez-vous la vie étrange de Timothy Green? Bien sûr que vous le faites. Il a présenté, entre autres acteurs, Lin-Manuel Miranda trois ans avant la première de Hamilton. C’est sur Disney +. Découvrez-le. C’est vraiment étrange.)

Cette stratégie n’a pas favorisé l’originalité en soi. Mais cette stratégie a permis à Disney de devenir la société de divertissement américaine la plus puissante au monde. Iger’s Disney n’a pas toujours réussi, parfois au détriment de la propriété intellectuelle qu’il leur a fait acquérir. L’été dernier, il a sans doute été un faux pas majeur d’ouvrir Star Wars: Galaxy’s Edge à Disneyland avec une seule attraction disponible, ce qui a conduit à une fréquentation étrangement légère. C’était comme si la campagne marketing de Disney était trop bonne: les gens croyaient tellement que la nouvelle zone serait un marécage fou de foules qu’ils ont juste évité la station complètement. Mais une oscillation et un échec comme celui-là sont quelque chose que vous survivez lorsque vous frappez à domicile à gauche et à droite.

La chevauchée d’une vie

Quelles que soient les erreurs commises à Disney au cours des 15 dernières années dans leurs films, leurs parcs à thème, leurs émissions, leurs réseaux de télévision, etc., la société est toujours devenue une véritable puissance. Disney englobe désormais ce qui était autrefois la 20th Century Fox, Hulu, Disney +, Marvel, Pixar, Lucasfilm, National Geographic, ESPN, ABC, etc. Certaines de ces acquisitions existaient avant que Bob Iger ne devienne PDG. Mais ils se sont renforcés au fil du temps et, dans de nombreux cas, ces acquisitions sont aujourd’hui plus puissantes qu’avant. (Fox, maintenant connu sous le nom de 20th Century Pictures, est une exception défendable, avec des rapports impliquant que nous sommes sur le point de voir beaucoup moins de films de cette unité aller de l’avant.) Sans aucun doute, beaucoup d’hommes et de femmes qui travaillent en tant que membres de la distribution à l’entreprise est essentielle au succès global de l’entreprise. Pourtant, il n’y a qu’un seul homme au sommet.

Le départ d’Iger reste quelque chose de surprenant – certains observateurs de l’industrie ont noté à juste titre que son contrat devait prendre fin en 2021, et il venait de faire une longue tournée médiatique pour promouvoir un mémoire intitulé The Ride of a Lifetime. Ainsi, ces gens diraient que la transition d’Iger du PDG au président exécutif n’est en rien surprenante. (Quelques observateurs comparent la relation Iger / Chapek à celle de Michael Eisner et Frank Wells dans les années 1980 ou de Walt et Roy Disney au début du studio, une comparaison qui tiendrait beaucoup plus si Iger n’avait pas l’intention de marcher vers le bas en moins de deux ans.) Mais il y a une différence entre une large implication que vous allez quitter, et le faire au milieu d’une semaine peu de temps après un grand appel de gains avec le sentiment étrange qu’une transition de ce genre a été prévu en l’espace d’une journée, pas des semaines ou des mois.

Alors qu’un Bob part, un autre prend sa place. Bob Chapek serait sans doute le premier à reconnaître qu’il a de grosses chaussures à remplir. S’il y a un vrai problème au cœur du départ de Bob Iger, c’est un problème mieux écrit comme une question: comment Bob Chapek peut-il relever la barre plus haut que Bob Iger ne l’a jamais fait? Même avant le départ d’Iger, 2020 allait être une année étrange et potentiellement salissante pour Disney, du moins pour son unité de tournage. Les titres sûrs de Frozen II, Toy Story 4 et Avengers: Fin de partie ont été remplacés par Raya et le dernier dragon, Soul et The Eternals. Les films qui étaient garantis de faire de la banque sont remplacés par des films qui, espérons-le, feront de la banque.

Et l’image qui avance n’est pas terriblement claire. Il est maintenant encore plus approprié qu’avant que le premier film sorti par la Walt Disney Company sous le mandat de Bob Chapek soit Onward de Pixar, un titre qui aurait pu facilement s’appliquer au studio d’animation en l’absence de son leader déchu et en proie à des scandales John Lasseter. Maintenant, l’intégralité de Disney doit aller de l’avant. Cela va soulever beaucoup de questions. Oui, Bob Iger ne part pas encore. Oui, il travaillera en tandem avec Bob Chapek jusqu’à la fin de 2021. Oui, il supervisera la fin créative de l’entreprise.

Bob Iger ne sera tout simplement plus le PDG de la Walt Disney Company, et ce faisant, il a quitté l’entreprise dans ce qui pourrait être un lien très difficile. C’est la malédiction et la bénédiction d’avoir créé un tel impact en seulement 15 ans au sommet. Maintenant, nous allons découvrir si Bob Chapek est à la hauteur de la tâche de suivre cet acte de spectacle.

